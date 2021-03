Epidemien er ikke gået grassat. Det er kun tallene

Forleden hoppede det daglige tal for coronasmittede til 2.000 efter gennem et par uger at have ligget helt stabilt omkring 500. Dagen efter var det knap 900.

Mens politikerne diskuterede genåbning, så det ud til, at antal smittede rykkede til et andet niveau end længe. Hvad skete der? Var epidemien ved at komme ud af kontrol efter de første faser af genåbningen?

Nej. De ændrede smittetal er udtryk for, at Statens Serum Institut (SSI) nu tæller samtlige testede med og ikke kun dem, der får en pind stukket i halsen, forklarer lektor Viggo Andreasen, pandemiforsker og del af Pandemix Center ved Roskilde Universitet.

Indtil for et par dage siden var det kun positive testresultater fra PCR-tests i offentligt regi – en podepind i halsen – som var med i SSI’s daglige overblik. Nu bliver alle de tusindvis af lyntests i næsen fra private testudbydere talt med. Det gælder både private tests på arbejdspladser og private, der tester under offentligt udbud. Resultater fra kommunale lyntests i skoler og på uddannelsesinstitutioner tælles også med. Den første dag, hvor antal smittede pludselig var 2.000, var der taget lyntests med fra perioden 1. februar og en måned frem.