Regioner vil undersøge folkesundheden efter nedlukningen

Der er noget, der tyder på, at det står skidt til med folkesundheden.

Sådan siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), der nu sammen med de fem regioner, vil iværksætte en undersøgelse af coronanedlukningens konsekvenser for folkesundheden.

»Danskernes mentale trivsel er dårligere. Vi har bevæget os mindre og trænet mindre, end vi plejer. Der er også nogen, der har fået forebyggende undersøgelser udskudt«, siger hun.

Indledende vil Danske Regioner i samarbejde med de fem regioner nedsætte et panel, der skal stå for at gøre os klogere på, hvordan man kan forbedre folkesundheden oven på mere end et år med nedlukninger og restriktioner.

»Man kan ikke bare slå op i en statistik eller trække en liste over folk, man kan ringe til«, siger Stephanie Lose.

For selv om statistikkerne indikerer nogle problemer med folkesundheden, er det lige så vigtigt at have blik for dem, der netop ikke optræder i statistikkerne, mener hun.

»Det handler både om patienter, der er udeblevet fra sundhedsvæsnet, hvor vi skal være sikre på, at vi får fat på dem, der har problemer. Men det handler faktisk også om borgere, som kan blive til patienter, hvis vi ikke gør noget nu«, siger Stephanie Lose.

Det er dog ikke, fordi det hele står skidt til.

Set over året har hospitalernes aktiviteter med alvorlige sygdomme ikke været mindre end normalt. Regionerne har desuden allerede planer for at afvikle de ventelister over borgere, der ikke har kunne få behandling.

Alligevel håber Stephanie Lose, at man med undersøgelsen kan få blik for nogle af dem, der er blevet overset i nedlukningen.

»Det her er komplekst, og vi har brug for at få bedre greb om og blive klogere på det«, siger Stephanie Lose.

»Frem mod sommerferien vil vi begynde at tage fat på de indsatser, der skal til. Vi ved jo ikke, hvad der skal til endnu, men vi håber på at kunne pege på konkrete løsninger«.

ritzau