»Jeg kunne vælge at sige, at det her virker uretfærdigt, men i virkeligheden handler det om, at jeg er bange«

28-årige Mathilde Langballe går i disse dage rundt med en utryg fornemmelse i kroppen. Hun frygter, at hun om få dage finder ud af, at hun alligevel ikke får en vaccine i april, men skal vente yderligere to måneder.

Det ventes nemlig, at de danske myndigheder i løbet af de kommende dage vil fremlægge en ny plan for udrulningen af vacciner mod covid-19, som betyder, at vaccinerne vil blive givet efter alder – og ikke som hidtil i en rækkefølge, hvor de ældste og mest sårbare bliver prioriteret først.

»Hvis det sker, vil det efterlade mig i en meget sårbar situation«, siger hun.

Sidst 28-årige Mathilde Langballe var syg af almindelig influenza, tog det to måneder for hende at blive rask. Hendes krop er langt mere modtagelig over for almindelige virussygdomme, og en almindelig forkølelse, som andre mennesker overstår på få dage, kan bøvle i hendes krop i ugevis. Hendes immunforsvar fungerer nemlig ikke optimalt. Mathilde Langballe lider af en række kroniske sygdomme, herunder rygsøjle- og psoriasisgigt, og hendes medicin har den bivirkning, at det sænker hendes immunforsvar.