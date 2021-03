Hver eneste prop i det vaccinerede blod er under lup

Hvis de store tals lov var den eneste sandhed om vacciner, så ville hele Europa fortsat stikke kanyler med væske fra AstraZeneca i armen på titusindvis af borgere hver dag. Hvis man ser på, hvor mange smittetilfælde – og dermed dødsfald og senfølgeskader – vaccinen forhindrer, drukner antallet af mistænkelige bivirkninger.

»Fordelene ved vaccinen mere end opvejer den eventuelle risiko«, lød det igen og igen fra chefen for Det Europæiske Lægemiddelagentur, Emer Cooke, på et pressemøde tirsdag. Det blev hasteindkaldt, efter at land på land ignorerede anbefalingen fra både agenturet og verdenssundhedsorganisationen WHO om at blive ved med at stikke borgerne og i stedet suspenderede vaccinen fra AstraZeneca.

For landene er det afgørende ikke, at 17 millioner europæere har fået mindst ét stik med den omstridte vaccine, og at andelen af dem, som har fået blodpropper, ikke er højere end i befolkningen i almindelighed. Den er faktisk meget lavere, fastslog lægemiddelagenturet.