Ny vaccineplan: Nu skal vi stikkes efter alder – og planen er, at alle er færdigvaccineret sidst i juli

Sundhedsstyrelsen har ved en fejl offentliggjort en ny vaccinationskalender, og den afslører, at sundhedsmyndighederne nu omlægger den rækkefølge, som danskerne kan blive stukket i.

Som Politiken har afdækket, sløjfer Sundhedsstyrelsen målgruppe 10 og 11, hvilket betyder, at covid-sårbare yngre borgere samt ansatte i kritiske erhverv ikke længere kan forvente at få en forlomme i vaccinekøen. Argumentet er at skabe en udrulningsmodel, som er lettere at administrere for myndigheder og regioner samt nemmere at gennemskue for borgerne.

I en pressemeddelelse skriver styrelsen, at man fra april og frem venter store mængder vaccinedoser, og at ændringen i tidsplanen for de fleste vil være »få uger« i forhold til den hidtidige plan.

»I den situation giver det god mening at justere målgrupperne, så vi kan få rullet de mange vacciner ud så hurtigt og så effektivt, som overhovedet muligt og sikre os, at de rigtige personer får dem først«, siger overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

Ændres for 3,1 millioner borgere

De hidtidige 12 målgrupper er således blevet til 10. Borgere i alderen 50-84 kan nu forvente at blive inviteret til et stik, afhængig af deres fødselsattest: De ældste årgange kommer til først.

Til sidst vil aldersgrupperne 16-49 blive indkaldt i en »segmenteret prioritering efter alder«, det vil sige blandede hold. Første gruppe, som skal indkaldes, er således de 16-19-årige og de 45-49-årige, fremgår det af kalenderen.

Med den strategi vil man dels beskytte de ældste i målgruppen, dels opnå en bedre epidemikontrol ved også tidligt at immunisere de helt unge, som har flere sociale kontakter.

»Baseret på de hidtidige erfaringer er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at udrulningen med fordel kan justeres således, at befolkningen på ca. 3,1 millioner, som er omfattet af de nuværende målgrupper 10, 11 og 12, prioriteres efter rent objektive og let administrerbare kriterier efter alder«, lyder det i et notat af 9. marts om den nye plan.

»I den forbindelse finder Sundhedsstyrelsen, at hvor alder over 65 år generelt anses som grænsen for øget aldersbetinget risiko for alvorligt forløb af Covid-19, så kan alder under 50 år, baseret på både danske og udenlandske data, tilsvarende anses som en grænse for meget lav risiko for alvorligt forløb af Covid-19, herunder behov for indlæggelses til behandling på sygehus«.

Forventet færdigvaccination senest 25. juli

Sundhedsstyrelsen forventer nu at have færdigvaccineret alle borgere senest den 25. juli. Datoen er dermed rykket tre uger frem i forhold til den seneste version af kalenderen. Den nye kalender tager tilsyneladende udgangspunkt i, at vaccinationer med AstraZeneca genoptages efter pauseringen på 14 dage, mens de muligt nye bivirkninger granskes.

»AstraZeneca er pauseret til uge 13. Intervallet mellem 1. og 2. stik for AstraZeneca er sat til gennemsnitligt 4-9 uger. Forventning til AstraZeneca-leverancer er halveret«, lyder det i kalenderens fodnote.

Ændringen af vaccinationsudrulningen er omstridt. Allerede for to uger siden kunne Politiken fortælle, hvordan Danske Regioner rettede en kraftig appel til regeringen om at ændre vaccinationsplanen, da den nuværende har været bureaukratisk, ugennemsigtig og har forårsaget et stormløb mod alle hjørner af sundhedsvæsnet.

Samtidig kom Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til at afsløre i en Facebook-video, at styrelsen var helt på linje med regionerne og nu allerede havde etableret en aldersbaseret udrulning af vaccinerne. Brostrøm havde dog ikke fået grønt lys af S-regeringen, og siden har styrelsen og regeringen på de indre linjer arbejdet på at få opbakning fra Folketinget: En politisk manøvre, idet Sundhedsstyrelsen formelt set selv kan ændre udrulningsplanen.

Selve offentliggørelsen af den nye vaccinationsplan endte også omtumlet. Sundhedsstyrelsen kom ved en fejl til at publicere den nye vaccinationskalender på sin hjemmeside. Og først med forsinkelse blev de ændringer, som vedrører 3,1 millioner borgere, så bekræftet i en pressemeddelelse.

Kritiske patientforeninger og erhvervsliv

De i Politiken afslørede planer har mødt kraftig kritik blandt erhvervsorganisationerne, som var tilfredse med den nu hedengangne gruppe 11, der var defineret til borgere med »øvrige samfundskritiske funktioner«.

»Før man begynder at vaccinere den store restgruppe efter alder, bør de samfundskritiske medarbejdere fra offentlige og private virksomheder tilgodeses. Det er afgørende for samfundet og for de virksomheder, der har f.eks. tekniske og specialiserede medarbejdere, som ikke kan erstattes af andre«, lød det forleden i en skriftlig kommentar fra DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Endnu højere har advarselsråbet lydt fra en række patientforeninger og paraplyorganet Danske Patienter. Med et pennestrøg sløjfes således gruppe 10, der var danskere »under 65 år med tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb«.

»Dybt problematisk, at Sundhedsstyrelsen sætter praktik foran faglighed«, lyder det på Twitter fra Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

»Syge nedprioriteres og må vente i isolation, mens samfundet genåbner«, fortsætter han.

De seneste uger og måneder har der været stor ballade om, hvem der var i gruppe 5, der tæller »udvalgte patienter med særligt øget risiko«. Patientforeningerne siger, at der blandt dem, som ikke kom igennem nåleøjet til gruppe 5 var en stor forventning om at komme i gruppe 10 og dermed tidligere til end den øvrige, raske del af befolkningen.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har fra begyndelsen argumenteret for, at en aldersbaseret vaccineudrulning vil være den mest rimelige, operationelle og proportionale løsning.

»Vi får helt vildt mange henvendelser fra frustrerede patienter, som ikke ved, om de tilhører den ene eller anden gruppe, som søger en forklaring eller lægger pres på deres læge for at komme foran i køen, selv om vi ikke kan gøre hverken fra eller til. Det koster tid og kræfter at håndtere disse raske patienter, som tages fra de syge, og vi er meget bekymret for de reelt syge, som enten opgiver at komme igennem til os eller må vente flere uger på at få en tid«, sagde PLO-direktør Jonatan Schloss til Politiken for 14 dage siden.

Kattelem åben til 16. april og 14. maj

Sundhedsstyrelsen oplyser i et notat om den nye plan, at der fra 19. marts vil gælde en skærpet visitation - en kattelem - til målgrupperne 4 (personale med kritisk funktion) og 5 (udvalgte personer med særligt øget risiko).

For at blive en del af gruppe 4 og altså få en fremskyndet vaccinationstid skal man leve op til et af følgende kriterier: