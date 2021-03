Ny vaccineudrulning møder skarp kritik. Men én gruppe jubler – de unge

Den nye plan for vaccineudrulningen møder generel kritik fra patientforeninger og organisationer, men særligt én gruppe er tilfreds: de unge.

For fremover skal der vaccineres efter alder, og i følge kalenderen vil aldersgrupperne 16-49 blive indkaldt i en såkaldt ’segmenteret prioritering efter alder’, hvilket vil sige i blandede hold. Den første gruppe, der får tilbudt et stik er de 16-19 årige og de 45-49 årige. Og netop prioriteringen af grupperne undervejs, fremfor at vaccinere fra ældste til yngste, glæder formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd Chris Preuss.

»Unge er den gruppe i samfundet, der i øjeblikket oplever mest mistrivsel og ensomhed, og derfor er vi meget glade for, at man med den nye plan for vaccineudrulningen vil prioritere at rette op på vores unges mentale sundhed. De yngre generationer har flere sociale kontakter, og hvis vaccinen er med til at reducere smittespredning, så vil den nye prioritering også have en gavnlig effekt på det«.