Smitten breder sig. Nu kommer påsken, og sporene skræmmer

Mens påsken står for døren, viser en ny risikovurdering, at vi ifølge myndighederne stadig er midt i det kapløb mod tiden, som statsminister Mette Frederiksen omtalte i begyndelsen af året. Også selv om mange af os måske tror, at sejren er hjemme.

På den ene side vokser andelen af vaccinerede borgere dag for dag, og blandt de indlagte er der færre over 80 år, af den simple grund at de er immune. Dagligt lader flere hundrede tusinde mennesker sig teste for at undgå at sprede virus, og med stigende temperaturer lokker foråret os mere udenfor, hvor virus har svært ved at brede sig.

På den anden side stiger det daglige tal for positive coronaprøver, især i hovedstaden, og den ekstra smitsomme variant B117 tegner sig for over 90 procent af tilfældene. Samfundet genåbner langsomt, og vi ser flere mennesker end for få uger siden. Nu kommer påsken så, hvor der er øget risiko for yderligere spredning af corona, afhængigt af hvordan vi opfører os.

Risikovurderingen udkom mod slutningen af sidste uge og handler om udviklingen i uge 11. Den er allerede en smule forældet, men den viser alligevel nogle tendenser, der giver anledning til panderynker hos sundhedsmyndighederne. På landsplan steg antallet af smittede med 11 procent i forhold til ugen forinden, positivprocenten steg til 0,5 procent baseret på svar på PCR-test (pind i halsen), og kontakttallet steg til 1,1, hvilket viser, at epidemien vokser.