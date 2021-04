Et helt nyt begreb i epidemiens ordbog viser, at genåbning af skolerne i Ishøj kan være tættere på, end borgmesteren tror

Naturligt nok fik det både forældre til skolebørn og politikere på Christiansborg til at spærre øjnene op, da borgmesteren i Ishøj, Ole Bjørstorp, forleden sagde, at han er alvorligt bange for, at eleverne ikke kommer tilbage i skolen før efter sommerferien.

Med en incidens på over 400 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge er kommunen med landets højeste smittetal umiddelbart milevidt fra en incidens på 200, som er grænsen i en ny model for automatisk nedlukning af kommuner, som ifølge Sundhedsministeriets tidsplan træder i kraft på mandag.

Men stop lige et øjeblik. For i virkeligheden har Ishøj Kommune måske ikke helt så langt ned til grænsen, som det umiddelbart ser ud til. Og faktisk gav Ole Bjørstorp – nok uden at være klar over det – en del af svaret, da vi tidligere på ugen spurgte ham, hvad kommunen gjorde for at få bugt med de høje smittetal.

»De vigtigste redskaber, vi har brugt, er at få så mange testet som overhovedet muligt, og det er lykkedes meget godt. Vi har den højeste testrate i hele regionen, men incidensen er fortsat høj, fordi så mange lader sig teste. Det er godt, men der bliver så fundet en hel del, der er smittede«, sagde borgmesteren fra Ishøjlisten.

Heri ligger nøglen til at forstå den fase i håndteringen af epidemien, som vi træder ind i fra på mandag. En fase, der skal bringe os sikkert gennem den forhåbentligt sidste del af epidemien, indtil vi med vaccine i kroppen kan lade champagnepropperne springe og flå øldåserne op.