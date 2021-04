Vaccinationsteknik: Stemplet i kanylen skal trækkes lidt tilbage

Bente Nesgaard: Jeg har ikke kunnet finde information om, hvorvidt vaccinationerne mod covid-19 foretages via aspiration, så man sikrer, at vaccinen ikke går direkte i blodbanen. Ved du, om Sundhedsstyrelsen har sendt vejledning ud om dette?

Bente Klarlund Pedersen: Jeg gætter på, at du spørger til retningslinjer for vaccinationsteknik, idet bl.a. professor Niels Højby har foreslået, at de sjældne, men farlige bivirkninger til den AstraZeneca-vaccine, som nu er taget ud af det danske vaccinationsprogram, kunne skyldes, at vaccinen er blevet givet direkte ind i en blodåre.

Teorien går på, at vaccine direkte i blodbanen kan forårsage et kraftigt immunrespons med små blodpropper til følge. Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om en hypotese. Der er også forskere, som mener, det er usandsynligt, at man vil kunne sprøjte vaccinen direkte ind i blodbanen, idet der ikke er store blodkar i skuldermusklen. Man kan imidlertid undgå at give vaccinen ind i blodbanen ved at aspirere, dvs. trække kanylens stempel lidt tilbage, inden indgift. Er der blod i sprøjten, ændres kanylens retning.