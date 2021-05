Bente Klarlund: Sundhed er altså ikke bare, hvad du spiser, og hvor meget du motionerer

»Det er, fordi du er grundsund«, sagde den ene af mine venner til den anden, da vi sad sammen i vores lille filmklub-boble en fredag aften. Den grundsunde var gået imod strømmen og havde sagt sin mening. Hun ved, hvor hun står, hviler i sig selv og er på alle måder grundsund. Jeg smagte på ordet, der den aften kom til at flyve imellem os.

Næste dag googlede jeg og fandt en lille bedårende by, Grundsund, i Sverige. Jeg faldt også over en madanmeldelse, der gav 5 hjerter til en menu, hvor »kødet kommer fra en grundsund gris fra Birthesminde«. Man er ikke i tvivl om, at den gris har haft et godt liv.

Jeg smagte videre på ordet grundsund, og tankerne gik til WHO’s definitioner af sundhed: »Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker« og »mental sundhed er en tilstand af velvære, hvor den enkelte person udnytter sine egne evner, kan håndtere livets problemer og belastninger, arbejde produktivt og målrettet og er i stand til at bidrage til samfundet«.

Sundhed er altså ikke bare, hvad du spiser, og hvor meget du motionerer.