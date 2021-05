Danmark dropper vaccinen fra Johnson & Johnson

De danske myndigheder har besluttet at holde vaccinen fra Johnson & Johnson ude af vaccinationsprogrammet. Den besked har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) givet til politikere på et møde med Folketingets partier. Det erfarer Politiken fra to af hinanden uafhængige kilder.

Beslutningen kommer, efter at vaccinen i USA er blevet kædet sammen med den samme type meget sjældne bivirkning, der var årsagen til, at Sundhedsstyrelsen trak stikket på AstraZenecas vaccine i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har tidligere over for flere medier vurderet, at det vil rykke datoen for, hvornår den voksne befolkning er vaccineret, med tre uger, såfremt Johnson & Johnson vaccinen (der også bærer navnet Janssen) droppes. Det er den vaccine, som Danmark har bestilt flest doser af, otte millioner, ligesom vaccinen har den fordel, at man kun skal have et stik.

Sundhedsstyrelsen valgte 14. april at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca, der i sjældne tilfælde kan give en alvorlig bivirkning kaldet VITT. Det er en vaccineudløst kombination af blodpropper, lavt antal blodplader og blødninger. Et dansk-norsk registerstudie har fundet risikoen til at være 1 ud af 40.000, hvoraf 20-40 procent vil miste livet.

Danmark har allerede modtaget første sending af vaccinen fra Johnson & Johnson, men den er endnu ikke taget i brug efter meldinger fra USA om tilfælde af bivirkninger, der minder om de sjældne bivirkninger ved AstraZenecas vaccine.

Den europæiske lægemiddelmyndighed EMA lavede efter de amerikanske fund en foreløbig anbefaling af Johnson & Johnson vaccinen og opdaterede informationen om den, så det tydeligt fremgik, at vaccinen kan være årsag til det sjældne sygdomsbillede.

Sundhedsstyrelsen har siden set nærmere på dokumentationen fra både EMA og de amerikanske myndigheder. Styrelsen forventede at komme med en udmelding allerede i sidste uge, men blev forsinket.

Vaccinen fra Johnson & Johnson blev i USA kædet sammen med 15 tilfælde af det særlig sygdomsbillede i den vaccineredes blodbane. De blev fundet ud af omkring otte millioner vaccinerede. Næsten alle af tilfældene var blandt kvinder under 50 år, og tre personer døde. Disse fund fik Johnson & Johnson til at bede de europæiske lande om at suspendere udrulningen af vaccinen, indtil sagerne var undersøgt.

Fundene i USA tegner ikke nødvendigvis det fulde billede, da det er usikkert, om alle tilfælde er indberettet. Både AstraZenecas og Johnson & Johnsons vaccine er baseret på samme teknologi, der adskiller sig fra de to vacciner, som aktuelt er i brug i Danmark.

Da Sundhedsstyrelsen trak AstraZenecas vaccine ud af vaccinationsprogrammet, sagde styrelsens direktør Søren Brostrøm, at han var enig i, at vaccinen i sig selv er sikker. Men når der er så godt styr på epidemien i Danmark, er fordelene ved at droppe den større end ulemperne. Brostrøm sagde, at han vil være tryg ved at bruge vaccinen fra AstraZeneca igen, hvis Danmark pludselig står i alvorlig tredje bølge med corona.

Det er uvist, om det samme vil gøre sig gældende med vaccinen fra Johnson & Johnson. Sundhedsstyrelsen forventes inden længe at opdatere den danske vaccinationskalender, der sidste blev ændret 14. april i forbindelse med, at AstraZenecas vaccine røg ud i mørket.

Siden er det kommet frem, at Danmark får 650.000 ekstra vacciner fra Pfizer-BioNTech i årets andet kvartal, hvilket vil trække datoerne i kalenderen i en mere positiv retning.

I USA blev Johnson & Johnsons vaccine sat på pause i en periode efter fundene, men knap to uger efter oplyste de amerikanske myndigheder, at den kunne tages i brug igen.

23,4 procent af den voksne befolkning i Danmark har fået mindst en dosis af en vaccine mod covid-19. Over 80 procent af dem har fået vaccinen fra Pfizer-BioNTech.