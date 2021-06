Læge om smitteudbrud på vaccineret plejehjem: »Det er ikke overraskende«

Det er ikke overraskende, at vi nu oplever vaccinerede borgere blive smittet med covid-19, som det er tilfældet for 14 ældre på Nørremarkens Plejehjem i Køge.

Det siger Christian Wejse, der er afdelingslæge på Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital:

»Det er ikke overraskende. Vaccinen har et beskyttelsesgennemsnit på 95 procent, men det er lavere for de ældre og svækkede, der er ikke er fuldt immunkompetente«.

»Desuden er beskyttelsesgraden lavere for den symptomfri og mindre smitsomme covid, som der er tale om her«, tilføjer han.

»Nogen af dem kan stadig nå at udvikle symptomer, men der er en meget lille risiko for, at de vil få et svært covid-forløb. Det beskytter vaccinen rigtig godt imod«, siger Christian Wejse.

»Vi må nok forvente, at det er noget vi kommer til at se igen, men det vil ikke få alvorlige konsekvenser. Hvis vi kommer ned på et lavt smitteniveau med få udbrud, behøver det ikke få betydning for, hvor længe restriktionerne skal vare ved«, siger han.

Lukket for besøgende

Ud over de 14 borgere, som altså stadig ingen symptomer har, er også 9 medarbejdere på plejehjemmet konstateret smittet, og Nørremarkens Plejehjem med i alt 64 borgere er derfor lukket for besøgende, oplyser Køge Kommune, der ikke ved, hvor smitten er opstået.

»De medarbejdere, der er smittede, er sendt hjem i isolation, ligesom de smittede borgere isoleres i forhold til de retningslinjer, vi får fra Styrelsen for Patientsikkerhed«, siger Mette Olander, direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, i en pressemeddelelse.

»Vi samarbejder tæt med myndighederne, og har fokus på smitteopsporing og at inddæmme yderligere smitte«, siger hun.