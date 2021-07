Ondt i ryggen og smerter i arret: Kejsersnitsmødre får ingen genoptræning

Når en kvinde føder ved kejsersnit, går selve snittet gennem syv forskellige vævslag i kroppen. Ved hjælp af skalpel og fingrenes muskelkraft skærer og flår kirurgen sig vej ind til barnet. Gennem huden, fedtvævet, bindevævet, muskelsenerne, bughinden, livmoderen og til sidst fosterhinden, som det lille barn ligger beskyttet i.

På trods af at hvert 5. barn i Danmark – det vil sige rundt regnet 12.000 børn hvert år – kommer til verden på denne måde, findes der ingen form for offentlig organiseret genoptræning efter et kejsersnit, ligesom det tilbydes efter for eksempel en knæoperation.

»Det er paradoksalt, at nybagte mødre efter så stor en operation bliver udskrevet uden anden vejledning end en formaning om ikke at løfte for tungt i x antal uger«, mener Mie Ryborg-Larsen.