Spørg Bente Klarlund: Jeg har brændende mundsmerter. Hvad kan det skyldes?

Anonym: Jeg har i lang tid haft en voldsom svien på siderne af tungen samt på underlæben. Min læge tog i juni et par prøver, som viste, at der ingen herpes virus var, men svag vækst af enterobakterier. Efterfølgende var jeg hos min tandlæge samt hos min øre-næse-halslæge, som foreslog mundskyl med aloe vera. Det har jeg prøvet i lidt over en måned, men uden resultat. Det svider ganske forfærdeligt, næsten uanset hvad jeg får i munden. At børste tænder med Zendium er Sensitive var rædselsfuldt. Tandlægen har anbefalet en aloe vera-tandpasta, som er mere skånsom.

Jeg er en sund og rask kvinde på 77, der ikke bruger nogen form for medicin. Kan det mon være en bivirkning af coronavaccination, som jeg fik i foråret?

Bente Klarlund Pedersen: Enterobakterier er en stor gruppe af bakterier, som man ofte finder i tarmen. Svag vækst af enterobakterier i en prøve fra munden vil jeg ikke nødvendigvis tillægge den store betydning og forklarer næppe dine symptomer.