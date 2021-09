Virolog: »Lad os sige, vi vaccinerer de 2-6-årige, og ti små børn falder om. Hvad gør det så ved vaccineskepsis?«

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil omkring halvdelen af alle influenzatilfælde i Danmark forsvinde, hvis samtlige ca. 300.000 børn mellem 2 og 6 undgår at få influenza denne vinter. Så nu handler det vel bare om at få dem vaccineret hurtigst muligt?

»Reduktionen i antallet af influenzatilfælde er baseret på teoretiske modelleringer, som vi over de seneste par år har oplevet kan være temmelig usikre. Der er dog god evidens for, at børn er væsentlige for smitteudbredelsen, så der vil nok helt sikkert være en form for effekt. Men vi kan ikke altid forudsige, hvilken influenzavariant der kommer til at dominere i den kommende vinter, så vi kan ikke være sikre på, at vaccinen beskytter mod denne sæsons influenzavirus. Det, vi primært ved noget om, er, om vaccinationen beskytter børn mod alvorlig sygdom. Så hvis pointen er, at børn skal vaccineres for ikke at smitte de ældre, er vi, i mine øjne, ude i et noget usikkert estimat af, hvad gevinsten er ved at vaccinere en kæmpe gruppe af raske børn«.