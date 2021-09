Overlæger bruger mindre tid på patienter end tidligere

Overlægerne på landets hospitaler bruger mindre tid på patienter end for ti år siden. Det viser en undersøgelse fra Overlægeforeningen ifølge Jyllands-Posten.

Når undersøgelsen sammenlignes med foreningens tidligere undersøgelser, har overlægerne i gennemsnit fået fire timer mindre om ugen til patientkontakt.

Det skyldes, at tiden bruges på administration og opgaver. Opgaver, som overlægerne mener, at andre faggrupper kan løse, skriver avisen.

»Det kan være for eksempel at bestille røntgenbilleder eller svar på blodprøver, som man tidligere i større omfang havde støtte fra for eksempel lægesekretærer til, forklarer overlægernes formand«, Lisbeth Lintz, til Ritzau.

Hun arbejder selv som overlæge og kan nikke genkendende til, at der er kommet mere tid bag skærmen og mindre tid med patienterne end tidligere.

Ifølge Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter, som samler foreninger for patienter og pårørende, er situationen kompleks.

»Selvfølgelig er det godt med så meget kontakt mellem patient og læger – også gerne overlæger – som muligt«.

»Men samtidig er det meget vigtigt, at der bruges tid på at dokumentere behandlingen hurtigt, sikkert og effektivt«, siger han til Jyllands-Posten.

Lisbeth Lintz peger på, at kerneopgaven er at finde ud af, hvad patienterne fejler, og hvilken behandling de skal have.

»Der er ingen tvivl om, at når man må gå på kompromis med det, så betyder det i længden, at vi bruger mere tid, end det vi burde bruge«.

»Vi har arbejdsuger på i gennemsnit over 50 timer. Vi får symptomer på stress og udbrændthed. Det vil sige, at det går ud over de andre opgaver, vi skal lave, og patientbehandlingen«, siger formanden.

Hun mener blandt andet, man bør kigge på de seneste års udvikling, hvor opgaver er blevet flyttet fra lægesekretærerne til overlægerne.

»I stedet bør man kigge på, at det er mere hensigtsmæssigt, at de laver de opgaver, de er lige så gode eller måske ovenikøbet bedre til at udføre«, lyder det fra Lisbeth Lintz.

Undersøgelsen er foretaget blandt omkring 2100 overlæger. Det svarer cirka til en tredjedel af landets overlæger.

ritzau