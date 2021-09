Kom ambulancen? Koster det liv? Nu skal mistede opkald til 112 undersøges

Du skal have den rette hjælp, når du ringer 112 i en akut situation.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra den politiske chef i Region Hovedstaden, formand for Regionsrådet Lars Gaardhøj, efter at Berlingske har afdækket, at tusindvis af opkald til alarmcentralen går tabt.

»Det ser jo underligt ud, og jeg spørger også mig selv, hvad der er op og ned. Jeg vil gerne starte med at sige, at når man står i en alvorlig situation og ringer 112, så skal man have en tillid til, at man selvfølgelig kommer igennem og får den kompetente hjælp. Det giver sig selv. Tillid er afgørende her«, siger han og fortsætter: