Tusindvis af aflysninger viser en dobbelt kattepine, der næppe ser ud til at slutte

Det var et højst usædvanligt valg af ord, som embedsmænd i Region Hovedstaden tog i brug, da de forleden skulle orientere de folkevalgte politikere i regionen om, hvordan det står til med alle de tusindvis af operationer og ambulante besøg, som er blevet udskudt under den netop overståede strejke og under epidemien med covid-19.

Normalt bliver politikerne præsenteret for forslag til løsninger, som de så nikker til. Denne gang var det anderledes. Der var ingen plan. Der var ingen grydeklar løsning. Intet svar. »Det er ikke muligt at fremlægge en konkret plan for afvikling af udskudt aktivitet endnu«, stod der, hvilket fik Venstres Martin Geertsen til at kalde situationen for »katastrofal«.