Undersøgelse viser en stærk kobling mellem digitale skærme og børns søvnlængde

Det kommer næppe som den store overraskelse for forældre og bedsteforældre, men nu står det i konklusionen på et nyt litteraturstudie: Mobiltelefoner, tablets, computere og andre digitale enheder fylder så meget i børns liv, at skærmene risikerer at forkorte eller helt ødelægge deres søvn.

Det er forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, som har læst 49 videnskabelige studier, som er gennemført i en tiårig periode og rummer data fra 55 børn i det mindste studie og 370.000 i det største. Børnene er i alderen fra 0 til 15 år.