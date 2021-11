Blå partier skeptiske over opgradering af epidemi

Tre partier på højrefløjen er skeptiske over for, om covid-19 skal betegnes som en samfundskritisk sygdom igen.

Det skriver Berlingske.

Det drejer sig om Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Konservative.

Sidstnævntes sundhedsordfører, Per Larsen, er også medlem af Folketingets Epidemiudvalg.

Han lægger vægt på, at betegnelsen giver regeringen vide beføjelser til at genindføre restriktioner som afstandskrav og krav om mundbind.

»Det ser jeg ikke behov for lige med det samme. Så skal tingene udvikle sig i en meget negativ retning«, siger han til Berlingske.

Nye Borgerlige melder klart ud, at partiet ikke vil stemme for, at sygdommen betegnes som samfundskritisk.

»Vi vil i Nye Borgerlige ikke vise blind tillid til regeringen. Dette burde alle partier have lært af de seneste par år«.

Det siger sundhedsordfører Lars Boje Mathiesen.

I Dansk Folkeparti oplyser sundhedsordfører Liselott Blixt til Berlingske, at man ’godt kunne finde på’ at modsætte sig en opgradering af vurderingen af epidemien.

Debatten er for alvor startet, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bad Epidemikommissionen vurdere, om man igen skulle betegne covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

Den status havde sygdommen fra 10. marts 2020 frem til 10. september 2021.

Opklassificeringen gør, at regeringen ikke behøver et flertal i Folketinget for at indføre restriktioner. Tiltag kan dog ikke indføres, hvis der er flertal imod det i Folketingets Epidemiudvalg.

Ifølge epidemiloven gælder betegnelsen sygdom, som ’medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner’.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, sagde fredag aften, at det er styrelsens vurdering, at danske sygehuse kan blive presset til et ’kritisk’ punkt i løbet af efteråret og vinteren.

Han sagde desuden, at andre patientgrupper bliver ramt af epidemien.

Det gør samtidig, at Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi ved Københavns Universitet, anbefaler, at covid-19 igen betegnes som en samfundskritisk sygdom.

»Det vil jeg mene, falder ind under betegnelsen ’samfundskritisk’«, siger han.

De Radikale, SF og Enhedslisten siger alle til Berlingske, at de vil afvente Epidemikommissionens anbefalinger, før de afgør, om de vil stemme for en opklassificering af covid-19.

SF oplyser dog, at de er for at genindføre af krav om coronapas.

ritzau