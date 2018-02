Stoffer fra madpapir og regntøj spolerer slankekur Forskere har målt på 621 overvægtiges blod og opdaget, at fluorstoffer gør det alt for nemt at tage på.

Slankekurene havde været en succes for en gruppe overvægtige og fede mænd og kvinder, da forskere fra Harvard for to år siden mødte op og målte forsøgspersonernes blod for indhold af potentielt skadelige stoffer.

De 621 personer havde tabt sig i snit 6,4 kilo. Men nu, to år senere, kan forskerne konkludere, at fluorstoffer har forstyrret og begrænset deltagernes stofskifte og energiforbrænding.

Det har fået dem til at tage ekstra på efter kuren, siger den danske professor Philippe Grandjean, en af forskerne bag det amerikanske studie.

»Især kvinder tager mere på, når de er eksponeret for en stor mængde fluorstoffer. Der er en helt klar og meget sikker sammenhæng, siger Philippe Grandjean om studiet, der bliver offentliggjort i tidsskriftet Plos Medicine i dag.

Forskerne har efter kuren løbende målt blandt andet fasteblodsukker, stofskifte, fedtindhold og vægt. Og naturligvis indhold af fluorstoffer, for eksempel PFOS og PFOA. To år efter kuren har de overvægtige deltagere taget i snit 2,7 kilo på igen. Men de deltagere, der har høje mængder af fluorstoffer i blodet, har taget mellem 4,3 og 4,9 kilo på efter kuren. Kvinder i gruppen med højest indhold af fluorstoffer tog 1,7 til 2,2 kilo mere på end tredjedelen, der var mindst udsat for stofferne.

»Det er faktisk dramatisk. Der er nogle, der forbrænder mere fedt. De har et relativt lavt indhold af fluorstoffer i kroppen. Og de andre med mange fluorstoffer i kroppen har en lav forbrænding. Når man ved, at det er et problem for mange mennesker, at de godt kan tabe sig, når de går på kur, men tager på igen, når de slapper af, er det da et kæmpe problem, at de her stoffer påvirker folks stofskifte«, siger Philippe Grandjean.

Det nye studie kommer, efter at dyreundersøgelser har vist en forbindelse mellem fluorstoffer og overvægt. Desuden har forskere advaret om en øget risiko for overvægt hos børn, der har været udsat for fluorstoffer, mens de lå i deres mors mave eller senere i livet.

Også fluorstoffer i dansk blod

Fluorstoffer, der intet har med fluor i tandpasta at gøre, er en gruppe på omkring 3.000 kemikalier, som bruges i alle mulige forbrugerprodukter, også i Danmark. Om de bedst undersøgte stoffer ved man, at de nedbrydes meget langsomt og breder sig over hele verden, blandt andet er der fundet høje koncentrationer i grønlandske isbjørne.

Fluorstoffer er gode til imprægnering og findes i fastfoodpapir som for eksempel pizzabakker eller papiret omkring burgeren, de kan være i den spray, du sprøjter på vinterstøvlerne, i regnjakker eller gemme sig i posen med mikrobølgepopcorn. Og der er ingen grund til at tro, at danskerne er gået fri fra at have fluorstoffer i kroppen, understreger professor og forsker ved DTU Fødevareinstituttet Anne Marie Vinggaard.

Især kvinder tager mere på, når de er eksponeret for en stor mængde fluorstoffer Philippe Grandjean, forsker

»Danskerne er også eksponeret for fluorstoffer, det er vi alle. For et par år siden målte forskere på en gruppe mennesker i Odense og fandt et indhold af fluorstoffer hos de fleste. Selv om der er mindre afvigelser, er vores indhold nok ikke så forskelligt fra amerikanernes«, siger Anne Marie Vinggaard og råder forbrugerne til at gå efter produkter uden fluorstoffer, for eksempel svanemærkede produkter.

En af de undersøgte fluorstoffer, PFOS, er forbudt i hele verden i dag, men findes stadig i miljøet. Mens et andet, PFOA, skal være udfaset i EU i 2020. Her håber man at få et globalt forbud.

Fedme er et miljøproblem

Resultaterne fra Harvard bør få os til at se på fedme på en anden måde, mener Philippe Grandjean.

»Jeg har altid været skeptisk, når nogle har peget fingre af overvægtige og sagt: Det er deres egen skyld, at de er fede. Nu kan vi vise, at miljøforurening – altså industrikemikalier – kan påvirke kroppen, så man får en øget tendens til at blive overvægtig. Det er ikke noget, den enkelte kan løse alene. Det er også samfundets ansvar at løse det problem«.