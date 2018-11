Tips

Hudlægen: Undgå rød næse

Når du pudser næse ofte, kan huden have svært ved at regenere og danne det fedtstof, som beskytter den. Derfor er det en god ide at holde næsehuden smurt med fedtstof. Helst en creme, der er baseret på planteolier, som huden kan ånde igennem.

De fleste cremer er lavet på petrolatum, som er et fedtstof, der er lavet af affaldsprodukter fra dieselindustrien. Det lægger sig som en hinde på huden, så den i sidste ende tørrer endnu mere ud. De fleste cremer, der er baseret på planteolier, gør tydeligt opmærksom på det på emballagen, da det er dyrere at bruge end petrolatum.



