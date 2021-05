»Jeg ved kun, at det er hvidløg, det smager af, fordi vi har fået at vide, at det er hvidløgsflute, vi tester«

Når det skulle være fint, var der kuvertflutes til lakserouladen, stegen og flødekartoflerne. Det husker du formentlig, hvis du er over 40-50 år. For 1980’ernes lørdagsgæster skulle have det godt. Og det betød en lille sidetallerken, hvor man kunne smøre sit miniflute, taget fra fryseren og opvarmet i ovnen – som regel lidt for meget med det resultat, at skorpen stod ud i en sky over skjorte og dug, når man tog en bid.

Præcis den oplevelse får testdommer, fødevareekspert og sensoriker Michael René, da han bider i et hvidløgsflute fra samme familie som 80’er-slægtningen.

»Hold da op«, siger han og griner, mens han laver en velkendt bevægelse med den frie hånd.