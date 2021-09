Testdommerne dumper Menys lasagne: »Forfærdelig og uspiselig«

På blot fire år er salget af fersk lasagne fordoblet. Og det er især i de store byer, der er rift om de færdiglavede lasagner i supermarkedets køledisk, fortæller Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop, der blandt andet driver Fakta, Irma og SuperBrugsen.

»For ti år siden var færdigmad mere frossent end ferskt. Nu bliver der kælet for de ferske færdigretter, og lasagnen er blevet et dyrt produkt, som de travle forbrugere i storbyen gerne betaler for. På landet laver man stadig sin lasagne selv«, siger han.

Lørdagslivs udvalg af færdiglavede lasagner bekræfter da også den tendens, som analysechefen hos Coop beskriver. Den dyreste variant er fra Meyers og ryger op på 54 kroner for et måltid til en enkelt person – svarende til 375 gram lasagneplader med fyld imellem. Men blindsmagningen afslører også hurtigt, at de dyre produkter er pengene værd.