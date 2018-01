Se billederne: Kvinder i tusindtal marcherede i protest på årsdagen for Trumps præsident-indsættelse Se billederne fra Women's March i USA, hvor enorme folkemængder gik på gaden for at markere deres modstand overfor Trumps syn på kvinder, immigration, abort og LBGTQ-rettigheder.

I 2017 blev den første Women's March afholdt i protest mod valget af Donald Trump. I Washington var det den største demonstration siden antikrigsdemonstrationerne i forbindelse med Vietnamkrigen i 1960'erne og 70'erne. Og demonstrationen lørdag - et år efter den kontroversielle præsidents indsættelse - trak igen enorme folkemængder på gaden i den amerikanske hovedstad og i hundredvis af byer verden over.

Flere steder i USA havde kvinder iført sig røde kåber og hvide kyser med inspiration fra HBO's tv-serie 'Handmaids Tale', en dystopi hvor kvinder bliver reduceret til fødemaskiner i et patriarkalsk diktatur. Her er det kvinder i Florida, der marcherer med bøjede nakker.

Ved West Palm Beach i Florida samlede demonstranter sig foran præsidentens Mar-a-Lago-hjem med anti-Trump-skilte.

I Seattle bar en demonstrant et skilt med det populære Twitter-hashtag #Metoo, der bruges over hele verden af dem, der taler åbent om seksuelle overgreb.

I Texas havde en gruppe demonstranter klædt sig ud som en mur for at vise deres modstand mod Donald Trumps planer om at bygge en mur mod Mexico for at sikre, at ingen ulovlige immigranter når over grænsen til USA.

I det kolde Utah, hvor der for tiden afholdes Sundance Film Festival, deltog Jane Fonda blandt andre i Women's March, der her havde fået undertitlen 'Respect Rally'.

I New York var gaderne også fyldt med demonstranter. 200.000 var mødt op med pussyhats og skilte med slagord. Her markerede man etårsdagen for Trumps indsættelse ved at råbe højt om lige rettigheder for kvinder og mænd foran bl.a. Trump International Hotel and Tower på Central Park West.

Foto: Sarah Kloepping/AP Peighton Letizia, 3, holds a "girl power" sign during the Women's March on Saturday, Jan. 20, 2018, in Green Bay, Wis. (Sarah Kloepping/Herald-Times Reporter via AP)

Peighton Letizia, 3, holds a "girl power" sign during the Women's March on Saturday, Jan. 20, 2018, in Green Bay, Wis. (Sarah Kloepping/Herald-Times Reporter via AP) Foto: Sarah Kloepping

Treårige Peighton Letizia holder et 'girl power'-skilt, mens hun sidder på ryggen af sin mor under Women's March i Wisconsin lørdag 20. januar.

Foto: Jae C. Hong/AP Actress Natalie Portman, right, speaks as she is joined by Eva Longoria, background left, and Constance Wu at a Women's March against sexual violence and the policies of the Trump administration Saturday, Jan. 20, 2018, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Actress Natalie Portman, right, speaks as she is joined by Eva Longoria, background left, and Constance Wu at a Women's March against sexual violence and the policies of the Trump administration Saturday, Jan. 20, 2018, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong) Foto: Jae C. Hong

Skuespiller Natalie Portman (til højre) taler mod seksuel vold og Trump-administationens politik i Los Angeles. Hun flankeres af kollegerne Constance Wu og Eva Longoria (yders til venstre).

Demonstrationerne trak børn, unge og ældre på gaderne. Her ses en gruppe teenagere i Boston, hvor marchen havde særligt fokus på at få registreret en million kvindelige vælgere, der kan sørge for, at flere kvindelige politikere bliver valgt ind for at skabe varige ændringer.

Demonstranter med løftede hænder i Los Angeles, hvor 300.000 deltog i marchen. Talerne bestod af både mandlige og kvindelige skuespillere som blandt andre Scarlett Johannson, Lupita Nyong'O og Viola Davis. Sidstnævnte holdt en stærk tale om, hvordan det kan være svært at stå frem og fortælle om overgreb. »Men når jeg løfter min hånd viser jeg, at jeg er bevidst om alle de kvinder, der stadig tier«.