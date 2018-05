FOTO: Pludselig rykker de! Velkommen til 'The Game' - et bizart spil på en havnefront, hvor flygtninge slås for at give sig selv et nyt liv

Det kan ligne et spil.

Lidt i stil med det, man spiller på en computer.

Men i den græske havneby Patras er det dramatisk virkelighed for 700 flygtninge og migranter. De tænker ikke på andet. De laver ikke andet. Og de har betalt enorme summer for at deltage - med sig selv som levende brikker:

Hver dag forsøger de at stormløbe hen over et område langs kajen, hvor de mødes af et arsenal af forhindringer - hegn, pigtråd, hunde, havnepoliti, motorcykelbetjente og kamuflageklædte specialstyrker. De slås for at nå next level, det vil sige skjule sig i en lastbil og komme om bord på en færge, der kan tage dem til Italien og måske videre op gennem Europa.

Politikens fotograf Jacob Ehrbahn og journalist Kjeld Hybel har været på den græske halvø Peloponnes og fulgt det bizarre, nervepirrende sceneri, hvor unge mænd, nogle ned til 14 år, kæmper på et afgrænset areal - en spillebane om man vil - for at komme et skridt nærmere drømmen om et bedre liv.

Flygtningene selv kalder det 'The Game'.

Og her begynder det ...

Det er eftermiddag. En gruppe unge mænd og drenge styrter hen mod et hegn langs havneområdet i Patras - og over det. De kan have ligget klar i nærheden i et par minutter - eller i timevis. For så pludselig at rykke. Det lave gitter er første - og relativt nemme - forhindring på deres vej. Foran dem ligger et utal andre og venter ...

Det er det her, de løber fra. Dette, som de unge flere gange om dagen forlader og håber aldrig at skulle vende tilbage til: To nedlagte fabrikker på den anden side af havnevejen, rene ruiner med utætte tage, smadrede ruder og bortsmuldrede mure, hvor flygtningene og migraterne sover i små telte. Som 30-årige Omar, der forlod Afghanistan for cirka et år siden, og som nu har boet her i fem måneder. Og hver dag gør sig klar til at løbe ...

De siger selv, at de ikke tænker på andet end at klare det. Hovedparten er fra Afghanistan, men her er også pakistanere, irakiske kurdere og enkelt syrere. To afghanske drenge har lavet et bål op af en mur, så de få sig en omelet til morgenmad. Udenfor på det nedlagte savværk hænger et skilt, som fortæller, at man opholder sig i bygningen på eget ansvar - og at der er fare for, at den kan styrte sammen.

Et par af de unge jager hinanden for sjov en aftentime under savværkets tag. Om dagen når de sætter benene i bevægelse ude på den anden side af murenene, er alvoren - og indsatsen - anderledes høj. De seneste to uger har ingen haft held til at slippe over. Ingen.