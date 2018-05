113 skud der rystede Danmark

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skal i den kommende tid beslutte, om han vil stå stejlt over for Kina i den aktuelle handelsstrid, eller om han skal acceptere et kinesisk tilbud om en handelsaftale, der formentlig også vil kunne hjælpe ham i forhandlingerne med Nordkorea.

Det sker samtidig med, at Trump skærper retorikken over for Nordkorea og igen truer landet med ødelæggelse.

Flere internationale medier skriver fredag morgen, at Kina er parat til at tilbyde USA handelslettelser samt køb af amerikanske varer for op mod 1.223 milliarder kroner for at forhindre en handelskrig i at bryde ud mellem de to lande.

Trump har længe kritiseret Kinas handelsoverskud over for USA, der sidste år var på 2.275 milliarder kroner, og har truet med handelsrestriktioner.