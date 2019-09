Tiden går – 100 år

Min tipoldefar Rudolph Jørgensen var fotograf i Helsingør fra 1897 til ca. 1940. Med fotografisk etablissement i Bramstræde forevigede han alt fra sømænd til byens spidser og livet, der udspillede sig i gader og stræder. Min mormor og morfar havde hele min barndom tre af hans fotografier hængende i guldrammer, og de billeder arvede jeg. Da jeg parkerede dem på loftet for omkring 15 år siden, besluttede jeg mig for, at jeg i 2019 ville gå ud og fotografere de tre samme motiver – 100 år efter. Det skulle vise sig at blive svært, meget havde ændret sig siden 1919, men heldigvis havde jeg Kronborg som pejlemærke i alle billederne, den er der trods alt ingen, der har flyttet på.