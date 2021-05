Foto af migrantbaby går verden rundt

Et billede, der vil give et stik i hjertet på de fleste, går lige nu verden rundt. Et politidykker holder et spædbarn i lyserød sparkedragt oppe over havoverfladen, mens han støtter sig til en orange redningskrans.

Spædbarnet er en to måneder gammel dreng, der ankom døden nær som en af omkring 8.000 migranter fra Marokko til Ceuta, en spansk halvø i det nordlige Marokko. Og derfor håber migranterne, at adgang til Ceuta kan være vejen til ophold i EU.

Normalt er der streng bevogtning omkring det høje pigtrådshegn, der går ud fra den nordmarokkanske kyst, men hele mandagen og natten til tirsdag er det lykkes omkring tusindvis af migranter at svømme og sejle i gummibåde rundt om hegnet for at få adgang til Ceuta.

Migranter er også trængt ind i det andet spanske område på Marokkos nordkyst, eksklaven Melilla 400 kilometer mod øst. Men dog ikke i så stort tal.