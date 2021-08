Både cocktail-nørder og hifi-hoveder vil elske denne nye Frederiksberg-bar

De håndbyggede højttalere er det første, man ser, når man træder ind i den nu forvandlede tøjbutik godt og vel halvvejs nede ad Gl. Kongevej. Med højrøde horn og koboltblå krydsfinér-kabinetter stråler de over den snedkererede egetræsdisk, nærmest som en slags lovning på sjov og ballade midt i alt det designerlækre.

Netop højttalerne og den meget avancerede måde, de er indstillet på, siger noget om Bird, den splinterny cocktail(- og vinyl)hule fra Peter Altenburg, hjernen bag højtbesungne steder som Gilt og Holmens Kanal: På denne bar går man op i tingene. Oplevelsen skal være perfekt, for her huserer feinschmeckerne. Det gælder lyden – og i den grad også de våde varer. Nørderi som det er en fornøjelse at være vidne til.

Altenburg har i flere årtier været en drivende kraft på den danske cocktailscene. Han lavede flaskedrinks, før den slags blev hipt, og det fordi han og resten af holdet arbejder indgående med infusioner og udtræk, der har brug for tid til at samle sig. Den stil går igen på Bird. De fleste cocktails er blandet på forhånd, så de ved servering kan hældes direkte fra små medicinflasker og over klodser af krystalklar is i sarte, tyndt blæste glas.