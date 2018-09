Man skal ikke vrænge på næsen ad Valby-tacos: Vaca serverer mexicansk fastfood af ganske gedigen kvalitet

Men for de penge får man blot en omgang mad, der ikke fylder mere end en snack i maven. Og nu vi er ved snacks: Vælg en omgang tortillachips til 29 kroner.

Du får en hel pose, de er lækkert lune, og ved siden af får du en krydret mayo til dip. Et godt køb.

Dommen

Hvis man er sulten efter mexicansk fastfood af gedigen kvalitet, så er Vaca et godt bud. Man skal dog have en vis tålmodighed, for ved bestilling står man over for et væld af tilvalg og ekstra muligheder.

Og så kan det anbefales at spise maden på stedet, hvor der er pænt og indbydende, frem for at fragte tacos hjem, så de når at blive kolde og smattede.

Og til slut en advarsel: Der spilles konstant kæk latin-pop i højttalerne, så kom ikke med tømmermænd.