Cafékontrol: Ny Østerbro-café byder på hip berliner-stemning. Men brødet? Det er en katastrofe

Er det spidskommen? Min hjerne bliver forvirret, da jeg tager den første bid af Polykroms caesarsalat, der bliver serveret for mig i en sort, dyb Ikea-bowle. Jeg smager noter af citron, koriander og Mellemøsten. Hvad laver det egentlig der?











Caesarsalat er en caféklassiker, der stadig er fast gæst på mange cafékort og alt for ofte udsat for en skamløs fortolkning og en rodebunke af en salat. Det skal lige slås fast, at caesarsalat har ikke noget at gøre med den romerske kejser, men derimod er opkaldt efter restauratør Caesar Cardini, der serverede den første gang i Tijuana ved grænsen til Mexico i 1924. Dengang var opskriften romainesalat, en mayo smagt til med hvidløg, croutoner og revet parmesan.

Siden er kylling, bacon, ansjoser og andre udskejelser kommet til, men ud over spidskommen, der muligvis stammer fra olivenglasset (oplyser Polykrom), holder cafeen sig nogenlunde til klassikeren.

Foto: Martin Lehmann Caecarsalaten har et strejf af Mellemøsten på afveje, mens brødet skraber bunden hos Polykrom.

Seje kyllingestykker

Store, sprøde hjertesalatblade udgør basen, pocheret kylling ligger mellem bladene, og det hele er vendt i en fuldfed mayodressing, der har en dyb umamismag, som måske gemmer på de ansjoser, som der bliver lovet på kortet. Tricket med at pochere kylling er, at stykkerne forbliver saftige og spændstige, men flere af de små stykker er overkogt (måske ved for høj temperatur), så kødet, der ikke er videre smagfuldt, bliver en sej omgang. Større stykker gør et mere heldigt indtryk.

I skålen gemmer der sig også cherrytomater, der giver et sødt og solmodent strejf, og sammen med de små saftigbitre nicoiseoliven smager det af sommer og Sydfrankrig. En lysegrøn agurkesodavand er den perfekte tørsteslukker.

Discount brød

I stedet for brødcroutoner kommer der en hel kurv med brød, men brødet skraber bunden i discountklassen og smager af vand og mel og hurtige hævemidler. Her er ingen struktur eller dybde i smagen, og de få græskarkerner er den eneste saftige ingrediens. Den eneste berettigelse, brødet har, er, at det kan suge den sidste dressing op.

Jeg vil bestille en aeropress kaffe, men får at vide af manden bag baren, der er det eneste personale på arbejde, at filterkaffen er bedre. Jeg hopper i stedet på dobbeltespresso, der kommer i blå keramikkop med en blød, tyk crema og stærk, let bitter smag, der ryster sommersløvheden ud af kroppen.

Jeg køber en madeleine-kage til, men den normalt fine, muslingeformede kage er forvokset i størrelsen og støver i munden. Det er ikke en kage, der bringer dig tilbage på sporet af den tabte tid, som kagen ellers er berømt for i Marcel Prousts hovedværk af samme navn. Her er kun smag af sukker og bagepulver. Kunsten må du finde et andet sted.

Foto: Martin Lehmann Cafeen er stramt stejlet med grafisk flotte etiketter på flaskerne, turkisblå lamper og neongule søjler.

Hipnessfaktor

Tag din MacBook under armen, ifør dig noget sort og sæt dig til rette i kælderlokalet hos Polykrom, hvor du vil fremstå som et grafisk statement i det stramme farvede univers med turkisblå lamper, røde ryghynder, neongule søjler og enkle birkemøbler.

Her kan du arbejde i fred i en berliner-bauhaus-stemning, mens du indtager en vegansk sodavand fra Cucumis eller diskuterer Den Fries nye udstilling på etagen overnover.