Anmeldelse: Hip gallericafé med velgroomede gæster er henrivende befriet for dansk 'bonderøvisme'

Det er sket mere end én gang, at jeg er gået forbi den evigt voksende, blankt skinnende mur af Prada-, Valentino-, Hermès-, Vuitton- og Gucci-butikker på Strøget og tænkt: Hvem i hede hule helvede får alle de luksusforretninger til at løbe rundt? Så mange kinesiske turister er her sgu da heller ikke.

Louise Roe Gallery. Vognmagergade 9, Kbh. K louiseroe.dk

Nu ved jeg, hvor de kan opstøves, kunderne. På sæderne hos Louise Roe Gallery, en nyåbnet café og interiørbutik i den smukke gamle Egmont-bygning i Vognmagergade.

Herinde, blandt pyntepuder og duftlys (600 kr. for 10 centimeter, hvis du skulle stå og mangle et), er koncentrationen af Gun-Britt-klipninger, Rolex-ure og Moncler-jakker bare lidt højere, kunderne lidt mere velduftende og velgroomede end gennemsnittet. Og mens det måske nok kan få én til at finanskrisebævre, er det også henrivende befriet for dansk bonderøvisme.

Foto: Finn Frandsen Kefir med nødder og bær.

Hibiscus og trøffelricotta

Der er morgenmad og lette frokostanretninger på kortet, og vi begyndte med en skål kefir (55 kr.)– den persiske mælkedrik, der smager hen ad A38 – med masser af ristede nødder, kerner, æblestykker, blåbær og hyben. Det var et sprødfrækt smags- og teksturgilde på højt morgenmadsniveau. Ved siden af rugbrød med god dyb midsommerost fra Thise Mejeri og en hjemmelavet hybenkompot, der løftede maden fra god til rigtig god, og det skal en rugbrødsmad virkelig også være, når den koster 40 kr.

En intens hjemmelavet iste på hibiscus (25 kr.) smagte af mere, og det samme gjorde min medspisers frokostret: en smukt anrettet toast med både af beder, trøffel-ricottacreme og pistacienødder (75 kr.) fuld af smag og friskhed.

Foto: Finn Frandsen Toast med beder og trøffel på brød fra The Bread Station.

Kudos til den unge fyr bag baren, der med overskud tog imod bestillinger, smurte, ristede, serverede og ryddede af og samtidig lyttede overbærende, faktisk smilende, til en længere enetale fra en kunde, der – og det ved enhver,der var i Vognmagergade den dag – er allergisk over for kerner i brød.

Kvalm hindbærsnitte

Men der var også nedture. En klassisk toast (70 kr.) med fin prosciutto, men dødssyg skiveskåret ost uden smag og en alt for mild sennep, der mest smagte af mayonnaise. Den toast holdt slet ikke niveau.





Al bagværk hos kommer fra Charlottenlund-bageriet The Bread Station, og mens brødet var glimrende, blev vi aldrig gode venner med hindbærsnitten (25 kr.), en marmelade-overfyldt sag med dej, som havde fået et skud marcipan, der ifølge tjeneren bag disken skulle gøre det »ekstra snaskelækkert«.

For os blev det for smuldret, for blødt og for kvalmt. Når jeg en dag kommer tilbage til Louise Roe Gallery, og det gør jeg, tager jeg til gengæld gerne madeleinekagen (25 kr.) med perfekt citronpift igen.





Hipsterfaktor

Der er lyst, tjekket og eksklusivt hos Louise Roe Gallery (der altså mere er en interiørbutik end et galleri), som blot er en af flere nyåbnede kombinerede butikscafeer i byen.

Tøjkæden Arket driver en glimrende café i butikken i det gamle posthus på Strøget, og allestedsnærværende Mikkeller har netop åbnet en minibar i den nyåbnede (og ualmindelig smukke) Paustian-butik i Niels Hemmingsens Gade.

Hos Louise Roe Gallery er der både pladser ved de store stenborde og i vinduet.

Dyrt vs. billigt

Du får en hel del for pengene hos Louise Roe Gallery, og det kan man ikke nødvendigvis forvente med den adresse. Du bliver frokostmæt for under 100 kr., hvis du ikke er grundsulten.