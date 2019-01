Anmeldelse af Alexander Kølpins hippe cocktailbar: 155 kroner for en gin & tonic? I må have spist søm

Det er (for) mange penge for en simpel drink. Der er kælet for barretterne, der tilmed er rigelige i størrelsen. 75 kroner for de sublime boquerones og 70 for padrons er et kup og viser, at standarden for, hvad du kan få i en bar, eksploderer i disse år.

Dommen

Vi snakker, drikker og spiser i et par timer og betaler 710 kroner. For samme beløb er det muligt at få en skøn ret og et godt glas vin på mange af byens steder. Er det så pengene værd?

Tata er uden tvivl en oplevelse, der sender dig på rejse. Men hvis illusionen om at sidde i en hip metropols boutique-hotelbar skal holde, går det ikke, at man må sidde og vifte med kreditkortet for at få lov at bestille mere og betale.

Det udstiller desværre, at service visse steder i København stadig er et fremmedord.