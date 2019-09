Hongkong i København: Dumplingbar serverer træfsikre småbidder til venlige priser

FOR ABONNENTER

Fair nok med al den flyskam, klimakompensering og sommerferie med tog til Midtsverige, det er jo der, vi skal hen, men vi er altså nogen, der dybt inde storsavner at kunne boarde et CO 2 -bæst af et Boeing-fly, helt skamløst møge luftrummet til og lande i en fjern storby bare for lige at inhalere stemningen og komme hjem genoptanket på globalhed et par dage senere.