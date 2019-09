Lars Seier køber legendarisk københavnercafé

Lars Seier har allerede aktier i det københavnske restaurationsliv, hvor han er medindehaver af den trestjernede Michelinrestaunt Geranium, der ligger i Parken, og i det nyåbnede sted Alchemist, hvor 7.000 står på venteliste for at opleve 50 serveringer, udtænkt og frembragt af kokken Rasmus Munk.

Lige netop Cafe Dan Turell kunne jeg ikke stå for Lars Seier

Nu har Saxo Bank-stifteren og rigmand købt et sted mere, hvilket formentlig vil overraske de fleste - også ham selv, fremgår det af et opslag på Facebook, hvor han fortæller, at han har købt cafeen Dan Turell, der ligger i St. Regnegade.

Foto: Lars Hansen Sådan skal der igen se ud på Cafe Dan Turell, hvis det står til Lars Seier, som har købt stedet og vil føre det tilbage til 1980ernes storhed. Permanent til kunderne bliver dog formentlig valgfrit.

I opslaget skriver han:

»Fornyligt kom stedet til salg, efter at have gennemlevet en noget udfordrende periode. Egentligt havde jeg ikke de store tanker om at have en bar/cafe i København, men lige netop Cafe Dan Turell kunne jeg ikke stå for.

Så derfor besluttede jeg mig til at overtage stedet og forsøge at bringe det tilbage til fordums storhed. Det vil sige mere bar og mindre restaurant. Det vil sige 80’er musik på jukeboxen og en tilbagevenden til zinc baren og det klassiske look.

Derfor vil Cafe Dan Turell være lukket i nogle måneder, mens min kone styrer arbejdet med at bringe stedet tilbage til det, jeg og vennerne husker fra dengang«.

Han opfordrer alle dem, der som ham havde deres gang på Dan Turell i 1980erne til at sende ham billeder, så stedet kan genopstå - nøjagtigt som det var.

Cafe Dan Turell har haft nogle hårde år, og stedet blev for nyligt sammen med tre andre cafeer i København politianmeldt, fordi der var konstateret gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningen.