Skuespiller Henrik Prip spiller 'Faust': Vi ligger ikke på den lade side på Mungo Park Skuespiller Henrik Prip kneb en tåre, da Østre Gasværk blev til en katedral i 'Jordens søjler'.

Hvad har du sidst grædt over i teatret?

»Det sidste, jeg kneb en tåre til, var ’Jordens søjler’ på Østre Gasværk. Historien handler om en engelsk landsby i middelalderen, hvor der skal bygges en katedral, og om de mange fortrædeligheder undervejs; det tager jo mange år at bygge sådan en katedral. Men hen mod slutningen, hvor katedralen endelig er færdig, skabte man en meget smuk lyseffekt i Gasværkets runde sal, hvor man i alle de store runde vinduer hele vejen rundt havde sat lys. Så i det øjeblik, katedralen var færdig, lyste det ind fra oven, siderne og bagfra med et stort himmelsk lys. Det var lige til at blive religiøs af. Da fik alle et sug i maven. Det udløste en lille tåre«.

Hvad har du sidst grinet af i teatret?

»For nylig var jeg til en test på Jan Gintberg nye show, ’Gintberg reder verden’, altså, med ét d. Showet har premiere i næste uge (på Bellevue Teatret 26. januar, red.). Da grinede jeg meget. Han er en klog og sjov mand. Det er et show om verdens genvordigheder og om en mand i 50’erne der står midt i det. Med kone og børn, og hvad skal han gøre i denne verden? Jeg vil sige, at det var eksistentielt sjovt«.

Hvad glæder du dig til at opleve i den kommende sæson?

»Teatrene har jo ikke kommunikeret så meget konkret ud om repertoire endnu. Men jeg glæder mig meget til at se, hvad min ven og teaterskolekammerat Morten Kirkskov finder på på Det Kongelige Teater. Jeg synes han som skuespilchef har gang i et meget vedkommende og spændende projekt. Og så glæder jeg mig til, hvad min kone (Pia Jette Hansen, red.), som er nytiltrådt chef på Bellevue, får skabt i den store smukke sal i Klampenborg, som trænger til noget energi. Det skal hun nok sørge for. Og så vil jeg se meget frem til, hvad den gode Jens Albinus finder på i Husets Teater.

Hvad skal du selv spille i den kommende sæson?

»Jeg er jo med i ensemblet på Mungo Park, hvor vores titler forbliver i repertoiret i flere år. Jeg skal spille ’Faust’, den urgamle myte om en lærd mand, der har læst alle bøger i verden og har taget alle uddannelser, men som sent i livet opdager, at han intet ved, og at bøgerne ikke har givet ham den lærdom om livet, han havde håbet på. Han ved ikke noget om hjerters fællesskab, som han siger. Han har ikke kontakt til den levende del af livet, han kender kun bøgerne.

Men så møder han djævelen, som lokker med en pagt. Djævelen vil vise ham livet, og så drager de ud i verden sammen, og det går selvfølgelig ikke Faust særlig godt. Den handler for mig om at finde den svære balance mellem de to sider af mennesket, som tit kæmper mod hinanden: hoved og krop, pligt og drift, natur og kultur. Derudover medvirker jeg i ’Fritz Hansen Folket’, ’Kvinde kend din krop’, ’Rejser i det indre Afrika’, ’Uledsaget’ og ’Hamlet’, og så skal jeg formentlig også være med i en af vores nye produktioner. Sådan er det at være på Mungo Park. Vi ligger ikke på den lade side«.