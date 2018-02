Komponisten James Black: Min musik er et terapeutisk forsøg på at håndtere noget af det, der foregår i knolden på mig

Når man går rundt i det kuperede landskab i byen Bristol, ad kringlede gader, forbi hippiehuler og parcelhuskvarterer, er det hele »fucking kaotisk«, fortæller James Black om sin engelske hjemby. Men der er sjældent langt til den nærmeste bakketop. Og derfra kan man se, hvordan byen former sig i et væld af strukturerede streger.

På samme måde arbejder den 27-årige komponist med en form for organiseret kaos, fortæller han, da Ibyen møder ham i Musikkonservatoriets kantine. Onsdag afslutter han 5 års studier på Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistlinje, der både uddanner instrumentale, vokale og kompositionssolister, med en debutkoncert i koncertsalen. En koncert, der blander det stringent klassiske univers med teatralske elementer, dansebevægelser, grimasser. Og så nøjes han ikke med at skrive musikken. Han er også med til at fremføre den.

James Black trækker en sort notesbog op af sin rygsæk. Bladrer målrettet gennem skriblerier, streger og skemaer og lægger så bogen på bordet. »Det kan godt være, at min musik ser latterligt kaotisk ud«, siger han og prikker med fingeren på en af siderne. »Men alt er skrevet helt detaljeret ned. Numre, systemer, bevægelser. Alt er struktureret«, siger han og kigger overbevisende op fra noget, der mest af alt ligner telefontegninger og noter fra et afsluttet spil rommy.

James Black Født 1990 i England. Voksede op i Bristol Som 18-årigbegyndte han at studere musik ved Oxford-universitetet. Planen var at fokusere på saxofonen, men undervejs ændrede han retning til komposition I 2015 flyttede han til København, da han blev optaget på kandidaten på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han har gået på solistlinjen for komposition Politikens musikredaktør Thomas Michelsen anmeldte sidste år Blacks optræden på Klang-festivalen i København til fire hjerter med ordene: »Det var usammenhængende, men hang alligevel sammen. På grund af den energi, komponisten lagde i sin tight performance« Vis mere

James Black komponerer måske nok klassisk musik. Men han er langtfra som de fleste klassiske komponister. Det handler om at lege med oplevelser, forklarer han. Både de auditive og de visuelle. Og så gøre alting fuldt ud.

Indierock ... og klassisk musik

Egentlig var det slet ikke planen, at James Black skulle være komponist. Han voksede op i en katolsk familie i den bakkede by Bristol i det sydlige England.

Her lærte han som 7-årig, »som enhver anden britisk middelklasseknægt«, at spille klaver, før han 4 år senere forelskede sig i saxofonen. I den lokale kirke delte han søndagstjansen med sin far, der gjorde sig som organist på et faldefærdigt orgel. Den ene uge spillede farmand. Den anden spillede James Black med sin duo, The Folk Band, der bestod af ham selv på saxofon og en ven på guitar.

»Min far var elendig på det orgel. Og jeg hadede vores tomandsband«, griner James Black, så det runger ned gennem konservatoriets kantine. »Men alle de gamle kirkegængere elskede det, og da jeg en dag fik en gammel jordslået 60’er-biografi om Charlie Parker (amerikansk saxofonist, red.) af en gut i kirken, begyndte jeg at nørde instrumentet«.

Det var ellers hverken jazz eller klassisk musik, der flød ud af højttalerne på drengeværelset. Ligesom mange af hans jævnaldrende lyttede han til elektronisk musik og indierock. Og det var derfor først, da han begyndte at spille i byens lokale blæserorkester, interessen for den klassiske musik tog til.

En doven nørd

Efterskolen sprang han direkte videre til University of Oxford for at læse musikvidenskab. Men det fangede ham ikke rigtigt, fortæller han.

»Jeg var en kæmpe nørd. Men jeg var også doven. Det der med at sidde og spille skalaer hele dagen kedede mig. Det er en rimelig ensom disciplin, og så kræver det et sindssygt højt niveau, før man kan lege med til personlige udtryk«, siger han og forklarer, at friheden til at fortolke og improvisere på instrumenterne først kommer, når grundarbejdet er gjort.

Den dag i dag er James Black ikke meget for at følge bestemte regler for lyd, fingersætning og opbygning. Han vil gerne gøre det på sin egen måde.

Jeg er pissetræt af, at alting skal give mening

Der skulle imidlertid gå 3 år på det prominente Oxford-universitet, før han for alvor gjorde noget ved drømmen om at komponere sin egen musik. Til en koncertworkshop hos den britiske komponist Peter Maxwell kom han ved et tilfælde til at præsentere et stykke, fordi en anden elev trak sig. Og den nu afdøde komponist opfordrede ham dernæst til at fortsætte med at komponere.

James Black søgte derfor ind på Oxfords akademiske komponistlinje, og her blev han – i hvert fald til de noget tørre essays hang ham langt ud af halsen. »Jeg ville jo bare gerne skrive musik og ikke bare skrive om at skrive den«, siger han og fortæller, at han på universitetet blev anbefalet at søge ind på musikkonservatoriet i Danmark, der havde mere eksperimenterende komponister som Hans Abrahamsen og Bent Sørensen i folden.

Og sådan blev det. I 2013 blev han optaget på solistlinjen, og siden da har James Black boet og studeret i København.

Splitterravende nøgen på plakaten

James Blacks musik henter inspiration fra den danske komponist Per Nørgårds, for uindviede, noget langhårede teori om uendelighedsrækker. Det er et kompositionsprincip, hvor musikken som fraktaler bevæger sig rundt om én kerne, udvikler sig og finder tilbage igen. Længe nørdede han teorien, før han præsenterede sine noter for sin underviser Hans Abrahamsen, som i sin tid blev undervist af Nørgård selv.

»Du har fuldstændig misforstået det«, lød reaktionen fra Abrahamsen. Men fejlen var konsekvent, sagde han. »Og derfor skulle jeg bare fortsætte«, fortæller James Black grinende.

Når Black i dag benytter sig af princippet, er det altså på sin egen misforståede måde.

James Black valgte selv, at han gerne ville udenfor, da han skulle fotograferes. Han ville med egne ord gerne undgå standardbilledet af en musiker siddende ved sit klaver.

James Black valgte selv, at han gerne ville udenfor, da han skulle fotograferes. Han ville med egne ord gerne undgå standardbilledet af en musiker siddende ved sit klaver.

Og den strømlinede bommert kan ses i de mange skriblerier i hans sorte notesbog. Det gør ikke så meget, at det ikke er teknisk korrekt, fortæller han. Så længe man ved, hvad man laver.

»På Oxford var jeg altid pisseirriteret over, at jeg ikke kunne skrive noget, der lød, som det skulle«, siger han. »Dengang så jeg det som en svaghed, men det er gået op for mig, at det måske er min styrke. Jeg tror ikke rigtig på -ismer og regler, men jeg har min egen lille filosofi om, at hvis en idé farer rundt i mit hoved længe nok, så skaljeg realisere den. Også selvom det føles ubehageligt«.

James Black har selv stået for alt omkring sin debutkoncert. Alt fra opsætning over kontakt med musikere til plakaten for koncerten. Og sidstnævnte, der viser en splitterravende nøgen James Black i genbrugsforretningen Quriosa på Nørrebro, er et godt eksempel på, hvordan han altid forsøger at kæmpe sig ud af sin egen comfort zone.

»Det startede egentlig som en joke, men jeg kunne ikke slippe tanken. Og pludselig stod jeg nøgen mellem møbler, lamper og udstoppede dyr, mens folk udenfor kiggede gennem ruden«, siger han.

»Den (nøgenplakaten, red.) er en del af mit forsøg på at presse mig selv ud i nye situationer. Og det er særlig tiltalende, når der er en chance for, at folk ikke tror på det eller hader ideen. Så bliver jeg nødttil det. Ikke for at provokere. Men for at teste mig selv«.

Færre penge = nye former

Da James Black sidste år spillede sit stykke ’Raus’ på avantgardemusikfestivalen Klang i Tivoli, optrådte han på solovokal og keyboard med en blanding af engelske folkesange og lyden af computerspil.

Ikke fordi han nødvendigvis selv ville stå deroppe på scenen. Men fordi det gav det udtryk, han stilede efter. Og når koncerten onsdag løber af stablen, er han tilbage på de skrå brædder.

Det gør James Black til en af flere nyere komponister, der ikke nøjes med at skrive, men også selv fremfører musikken. Selv mener Black, at tendensen med komponisterne på scenen skyldes, at der grundlæggende er færre penge at gøre godt med.

»Vi har ikke de samme muligheder, som man havde tidligere. Så vi må eksperimentere. Og det giver nye oplevelser i musikken. Alle komponister har jo en krop og en stemme. Så hvorfor ikke bruge det?«.

På et tidspunkt går alle rundt og slår på et klaver, til stykker falder af. Som et fysisk haiku-digt eller … Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Men det fungerer

Når James Black står nøgen i en genbrugsforretning eller skubber grænserne for det mulige på scenen, er det en form for vanvidsventil for alle de indtryk og ideer, han render rundt med. Musikken er hans terapi. Et afløb for virvaret.

»Normalt ville man måske forsøge at skubbe de ideer væk. Men når jeg prøver at undvige en idé, ved jeg, at det skalske! Det er en indre form for ubehag ved tanken, der skal forløses. Som et terapeutisk forsøg på at håndtere noget af alt det, der foregår i knolden på mig«.

Koordineret ansigtsmimik

Debutkoncerten på onsdag består af fire elementer. En kunstudstilling af veninden Rachel Smith og tre stykker, der tilsammen tegner mulige fremtidsruter for den unge komponist.

Tre musikalske forbilleder Julia Holter »Julia Holter kom tilfældigt op på min Spotify, og siden da har jeg bare været helt opslugt af hendes univers. Hun er klassisk uddannet, men laver elektronisk musik, som lyder lidt som 1950’ernes LA og San Francisco-electronica. Det løber i næsten hypnotiske loops, som er meget tilfredsstillende. Og så er det både drømmende og overjordisk, samtidig med at det er virkelig struktureret«. Tune-Yards »Hun har en helt fantastisk stemme, og jeg har set nogle nogle interviews, hvor hun taler om at bruge den som terapi, hvilket minder meget med min tilgang til musikken. Hun er nødt til at bruge sin stemme, men det skal gøres på hendes måde. Og så må det gerne være ubehageligt undervejs. Det er jeg enig i. Terapi er ikke nødvendigvis behageligt. Du gennemgår alt dit indre lort for at få styr på det«. Klaus Nomi »Et af mine helt store idoler er Klaus Nomi. Halvt konditor, halv kontratenor. Klassisk uddannet, men fuldstændig fucking vanvittig. Han sang popmusik som opera og barokke arier akkompagneret af et elektronisk orkester. Og så havde han det vildeste alien-agtige image. Han var sådan: »Jeg har høje tindinger. Jamen, så går jeg all-in på det look«. Han var og er virkelig en helt!« Vis mere

»I første stykke er jeg ikke på scenen, men det inkluderer forskellige teatralske elementer. På et tidspunkt går alle rundt og slår på et klaver, til stykker falder af. Som et fysisk haiku-digt eller ... Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Men det fungerer«, siger han og griner, så fuldskægget deler sig på midten.

Dernæst har han inviteret den polske akkordeonist Maciej Frąckiewicz til at spille sit andet stykke, som er »langt mere traditionelt«. Altså, så traditionelt, som det kan blive, når det er James Black, der styrer slagets gang.

Han klapper sin computer op, så et nodeark viser sig på skærmen. Stykket involverer koordineret ansigtsmimik og bevægelser, forklarer han og peger ned på skærmen, hvor der ud over noder er noteret ’Face 1, Face 2 ...’ og symboler, der viser, hvornår ensemblet skal vrikke med hofterne eller kaste hænderne op over hovedet.

Når koncerten kommer til det afsluttende stykke, ’This Piece Will Make Your Life Better’, kaster han hele lortet op i luften og lukker øjnene. Her har han inviteret 15 venner til at spille med på et grundkaotisk stykke, der endnu ikke er helt færdigt.

»For nogle år siden byggede jeg et instrument, der er en blanding af en trombone og en saxofon. Den lyder sådan ’bowowbow’ ligesom dubstep. Det skal jeg spille en gammel engelsk carol på. Med én hånd. I den anden har jeg en stylophone (analogt miniaturekeyboard, red.). Og med foden spiller jeg på et keyboard«.

Det er ganske enkelt umuligt, forsikrer han. Og det er lige præcis derfor, han bliver nødt til at gøre det.

For kunst skal ikke skæres ud i pap, mener Black. Den må godt fremstå meningsløs, så længe der er en form for stringens i det syrede, mener han.

»Hele den her idé om, at alt skal have et samfundsformål, provokerer mig. Jeg er pissetræt af, at alting skal give mening. Hvis jeg alligevel laver noget, der er meningsløst, så skal det sgu også være fuld-stæn-dig ragnarok«, siger han og slår stavelserne fast i bordet foran sig.

»Og så længe jeg er i en position, hvor jeg kan få lov til det, så er jeg glad«.

James Blacks debutkoncert. 28. feb. kl. 19.30. Konservatoriets Koncertsal, Frederiksberg. www.dkdm.dk