»Alle er jo frie til at være Manning«: Anders Budde Christensen spiller whistlebloweren i monolog på Mungo Park Chelsea Manning er martyren eller forræderen, der blev idømt 35 års fængsel for at lække hundredtusinder af dokumenter om USA’s krigsførelse, og som skiftede køn fra mand til kvinde, inden hun blev benådet af Barack Obama. Fra i aften kan publikum blive klogere på den berømte og berygtede whistleblower, når Mungo Park har premiere på forestillingen ’Manning er fri’.

Hvis du havde en aldrig før set adgang til klassificerede netværk og data 14 timer om dagen, 7 dage om ugen i plus 8 måneder, hvad ville du så gøre?«.

Skuespilleren Anders Budde Christensen kaster spørgsmålet ud til de tomme stolerækker fra scenen på Mungo Park.

Han er midt i en prøve på den nyskrevne monolog ’Manning er fri’, og hans karakter, Bradley Manning, skal forestille at kommunikere med hackeren Adrian Lamo i en online chat.

»Jeg overvejer hver dag at stå frem som den, jeg er. Tilstå«, fortsætter han.

Anders Budde Christensen Født 25. februar 1976. Uddannet fra Statens Teaterskole i 2004. Har bl.a. medvirket i ’En skærsommernatsdrøm’ på Folketeatret, ’Tab og vind’ på Teater Hund, ’Dagpengeland’ på Holbæk Teater og ’Fattisch’ på Bådteatret. På film har han spillet med i ’Fri os fra det onde’, ’Familien Jul’ og ’Sommeren ’92, og på tv har han bl.a. medvirket i serierne ’Manden med de gyldne ører’, ’Lulu & Leon’ og ’Norskov’. Siden 2012 har han været en fast del af ensemblet på Mungo Park i Allerød. Vis mere

»Jeg kan ikke fatte, hvad det er, jeg fortæller dig nu. Du har set den der Wiki-ting med Apache-helikopteren? Jeg gik rundt med den i hovedet i flere måneder, før jeg fik sendt den af sted«.

Anders Budde Christensen går ind i et glasbur på scenen. På skærmen bag ham tikker svarene ind fra Lamo.

Fra i aften kan ’Manning er fri’ opleves på Mungo Park i Allerød, når teatrets dramatiserede udgave af den transkønnede whistleblower Chelsea Mannings livshistorie har premiere.

Alt for meget

Chelsea Manning blev født som drengen Bradley i 1987 og voksede op med en alkoholisk mor i Oklahoma.

Som udstationeret soldat ved en militærenhed nær Bagdad blev Manning både berømt og berygtet som martyren og forræderen, der lækkede over 700.000 fortrolige dokumenter om amerikansk krigsførelse og udenrigspolitik, som WikiLeaks distribuerede til hele verden.

Materialet inkluderede blandt andet en videooptagelse af luftangrebet på civile irakere i Bagdad i 2007 og afslørede koalitionens kendskab til omfattende tortur af fanger i irakisk varetægt samt de mange drab på civile, som ikke blev registreret og derved holdt skjult for offentligheden.

I 2010 blev Bradley Manning anholdt og fængslet efter at have røbet sig selv i en række online chats med hackeren Lamo.

»Min chef, Lasse Bo Handberg, bad alle Mungo Parks skuespillere om at byde ind med ideer til soloforestillinger, og den her historie var mit første bud. Jeg læste en artikel om Manning, hvor det gik op for mig, at hendes historie jo er en film, hvor manuskriptforfatteren er blevet fyret, fordi der simpelthen er puttet for meget ned i historien«, fortæller Anders Budde Christensen.

Foto: Peter Hove Olesen Mungo Park sætter historien om Chelsea Mannings (tidl. kendt som Bradley Manning) liv op som teater. Ibyen interviewer hovedrolleindehaver og ene mand på scenen, skuespiller Anders Budde om netop dette. Han har selv skrevet forestillingen, spiller selv hovedrollen OG så har han været i USA for at lave opsøgende arbejde for at blive klogere på, hvem Manning er. (Og prøve hvordan det er, at gå rundt med en paryk i Washington DC).

Mungo Park sætter historien om Chelsea Mannings (tidl. kendt som Bradley Manning) liv op som teater. Ibyen interviewer hovedrolleindehaver og ene mand på scenen, skuespiller Anders Budde om netop dette. Han har selv skrevet forestillingen, spiller selv hovedrollen OG så har han været i USA for at lave opsøgende arbejde for at blive klogere på, hvem Manning er. (Og prøve hvordan det er, at gå rundt med en paryk i Washington DC). Foto: Peter Hove Olesen

To historier i én

I 2013 blev Manning afskediget fra USA’s hær og dømt for bl.a. spionage. Straffen lød på 35 års fængsel.

Efter domsafsigelsen bekendtgjorde Bradley Manning ønsket om et kønsskifte, hvorefter han skiftede navn til Chelsea og senere blev godkendt til hormonbehandling.

17. maj 2017 blev Chelsea Manning løsladt efter syv års fængsel, hvor hun også var i isolation i månedsvis, da Barack Obama benådede hende som en af sine sidste præsidentgerninger.

Siden har Manning været en eftertragtet foredragsholder og aktivist, hun har poseret i Vogue, og i januar i år offentliggjorde hun, at hun ønsker at blive medlem af USA’s Senat.

Til sommer kan danskerne møde Chelsea Manning på Roskilde Festival, men inden da har hun altså hovedrollen i Mungo Parks nyeste forestilling.

Jeg fik lidt høj puls, da jeg gik ud af døren for første gang iført paryk og sminke

En forestilling, som teatret selv præsenterer som en fortælling om sandheder, der vil ud, og om at forandre verden og sig selv.

»Mannings historie udspringer af hendes trang til at diskutere, hvorvidt det bør være hemmeligt, at militæret laver fejl, når et liberalt demokrati går i krig. Dertil er der en anden historie, som stiller spørgsmålet: Skal man holde det hemmeligt, at man har lyst til at leve som kvinde, hvis man er født som mand? Den amerikanske hær har haft en såkaldt ’don’t ask, don’t tell’-politik, som går ud på, at man ikke må sige det til sin chef, hvis man er homoseksuel, og chefen må ikke spørge ind til det. Det er noget af det, som Manning udfordrer«, siger Anders Budde Christensen og fortsætter:

»Selv om det er en amerikansk historie, knytter den sig til en masse, som har med Danmark at gøre. Vi har jo fulgt med USA i krig, og jeg synes ikke, at omfanget af vores samtaler og debatten omkring vores krigsførelse i eksempelvis Irak og Afghanistan har været særlig imponerende. Derudover er Manning en karakter, som udvikler sig enormt meget, og det er jo altid fedt at spille, for det er det, dramatik er lavet af. Som publikum vil man gerne være vidne til forandringer og revolutioner«.

Som ene mand på scenen er det Anders Budde Christensens ansvar at fremføre Chelsea Mannings historie. Derudover har han selv forfattet monologen, som har været lidt af et puslespil at samle, fortæller han.

I arbejdet med teksten har han blandt andet gået efter de gode scener i historien, men eftersom den er dramatisk i sig selv, har den primære opgave ganske enkelt været at gengive historien fra start til slut tilsat Anders Budde Christensens fiktive tilføjelser. Eksempelvis har han forsøgt at forestille sig, hvad der foregår inde i hovedet på en fange, som sidder længe i isolation.

»Jeg læste et sted, at Manning under retssagen fortalte, at der var et spejl i cellen, som hun sad og kiggede i i timevis, mens hun talte med sig selv. Der ligger jo en hel verden i det«.

Promenade med paryk

I skuespilfaget er det en klassisk arbejdsmetode at opsøge virkeligheden og researche i forberedelsen på en ny karakter.

Hr./frk. Manning Tidslinje 17. december 1987: Bradley Manning fødes i Crescent, Oklahoma. November 2001: Forældrene bliver skilt, og han flytter med sin mor til Wales. Flytter tilbage til sin far i USA. Sommeren 2007: Manning melder sig som 19-årig til hæren. Oktober 2009: Manning bliver udsendt til Irak. En måned senere har WikiLeaks for første gang kontakt med Bradley Manning. Slutningen af 2009: Manning opdager videoen af en kamphelikopter med amerikanske soldater, der dræber en stor gruppe civile i en forstad til Bagdad. Januar 2010: Manning downloader hærens logbøger om Irak- og Afghanistan-krigene Februar 2010: Manning overfører materialet til WikiLeaks. April 2010: WikiLeaks offentliggør videoen, der dokumenterer drabet på civile i Irak. Maj 2010: Hæren anholder Manning. Juli 2010: WikiLeaks offentliggør over 90.000 militærrapporter fra Afghanistan. Senere offentliggøres 400.000 rapporter fra Irak. Marts 2011: Manning sigtes for 22 lovbrud, herunder for at have ’hjulpet fjenden’. Marts 2012: FN vurderer, at Manning bliver »udsat for grov, umenneskelig og nedværdigende behandling« i fængslet. August 2012: Der kommer beviser på, at behandlingen af Manning i fængslet skete på ordre oppefra. Juni 2013: Retssagen mod Manning begynder, og efter en måned frikendes han for at ’hjælpe fjenden’, men kendes skyldig i 5 anklager for spionage. 21. august 2013: Manning idømmes 35 års fængsel. Næste dag erklærer hun via sin advokat, at hun er transkønnet og ønsker at blive omtalt som Chelsea Manning. 17. januar 2017: Barack Obama omstøder Mannings dom og sætter en dato for hendes løsladelse. 17. maj 2017: Manning løslades efter 7 år. »Hvad end der venter mig forude, er det meget vigtigere end fortiden«, er hendes første ord. 2018: Manning holder foredrag og har planer om at stille op til senatsvalget for demokraterne i hjemstaten Maryland. Vis mere

Derfor sendte Mungo Park i januar Anders Budde Christensen en uge til USA for så vidt muligt at følge i Mannings fodspor.

Som stykkets dramatiker var hans ambition at tale med så mange kilder som muligt, som kendte til Manning, mens skuespilleren var på jagt efter sanselige indtryk.

Det ultimative mål for rejsen var at møde Chelsea Manning selv.

Desværre kunne timingen ikke være dårligere, siger Anders Budde Christensen.

Han rejste en fredag, og søndagen efter offentliggjorde den travle kendis, at hun stillede op som senator.

Hun druknede i henvendelser og nåede derfor ikke at svare på hans. I stedet fandt han frem til en journalist fra The New York Times, som kunne uddybe Mannings historie, og ved et rent lykketræf ramlede han ind i en mand på en tilfældig café, som havde arbejdet på netop den marinebase i Virginia, hvor Manning sad fængslet.

»Jeg fiskede efter informationer, men han ville ikke bryde sin tavshedspligt, hvilket jo viser, at folk inden for det militære system holder sammen og overholder reglerne. Derfor er Mannings lækage uhørt, og der var heller ingen tvivl om, at manden her opfattede det som grotesk forræderi«.