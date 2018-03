Politikens anmeldere: Her er de film, vi selv glæder os til at se under CPH:DOX

FOR ABONNENTER

Forholdet mellem Grønland og Danmark er ikke en helt almindelig kolonihistorie. Båndet er stadig tæt og ømfindtligt med både varme og køligere relationer. Hvornår hjælper man, hvornår udbytter man? Det er ikke altid let at se forskel. Der er grobund for mange myter. I ’Lykkelænder’ har Lasse Lau prøvet at finde et filmsprog, hvori man som dansk kunstner kan skildre forholdet til Grønland ved at blande det autentiske og det iscenesatte.