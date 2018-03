Få havet helt ind i kraniet på den hirschsprungske: De unge podcast-nørder fra Københavns Radiobiograf støver guldalderen af De unge podcast-nørder hos Københavns Radiobiograf støver guldalderkunsten godt og grundigt af for museet på Østerbro, der også inviterer på lyttebiograf om havet i anledning af udstillingen ’Mod fjerne horisonter’.

Podcast her og der og alle vegne – det lille lydmedie er hipt som bare pokker. Og med god grund, for det bliver næppe meget nemmere at indoptage ugens nyheder og alskens forførende fortællinger end ved at proppe et par hovedtelefoner i ørerne. På farten eller derhjemme eller, nu: på museum.

I anledning af udstillingen ’Mod fjerne horisonter’ har Københavns Radiobiograf lavet en podcastserie for Den Hirschsprungske Samling, der samtidig arrangerer lyttebiograf med havet som tema. Udstillingen handler om den danske guldaldermaler Anton Melbye, der i år ville være fyldt 200 år, og udstillingen er den første i landet, som viser godt 100 af hans fascinerende malerier og skitser – som regel med det maritime som gennemgående motiv. Dog ikke som noget skønmaleri nødvendigvis. Melbye var nemlig notorisk pyntesyg og kendt for at fortolke virkeligheden eller måske endda overdrive en smule for at skabe drama i sin kunst.

Blå bog Anton Melbye Daniel Herman Anton Melbye var en dansk kunstmaler og fotograf. Født i København i 1818, død i Paris i 1875. Var populær i sin levetid, men blev så godt som glemt i eftertiden.

Kendt som talentfuld marinemaler med sans for drama og en vild fantasi, der gjorde ham til en kontroversiel skikkelse i det danske kunstmiljø. Er alligevel blevet kaldt ’Danmarks ypperste sømaler’.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi hos C.W. Eckersberg, men rejste til Hamburg og senere Paris, hvor han blev influeret af det spirende europæiske kunstmiljø.

En stor del af hans værker findes i privatsamlinger i Hamburg. Nogle er udlånt til Den Hirschsprungske Samling i forbindelse med ’Mod fjerne horisonter’, der løber frem til 17. juni. Vis mere

Fantasien sættes i gang

»Melbye behøver kun at kunne lugte tang for at få et nyt maleri til at springe ud af sin fantasi«, skrev en fyndig kritiker på hans tid i midten af 1800-tallet. Her var den københavnskfødte maler altså ikke helt på, ja, bølgelængde med det verserende kunstsyn hertillands, der fordrede naturen som et korrekt forlæg for penslens dans på lærredet. Fantasi? Næh, du!

Umiddelbart kan detaljer af bølgeskær i et guldaldermaleri virke som podcastens antitese. Og så alligevel. Lyden og lærredet komplementerer hinanden ret fint, for ligesom malerierne er lydskabende, er podcasten netop billedskabende. Det er ikke for sjov, at det populært kaldes ’theater of the mind’. Og det er blandt andet også derfor, museet i Østre Anlæg har søsat samarbejdet med de unge podcastnørder.

»Lyden kan skabe bevægelse og forløb i modsætning til et billede, som er mere statisk. Du ser bare et udsnit, som er fastfrosset. Men med podcastens lydside kommer der en fortælling, der sætter fantasien i gang. Og så danner man nye billeder«, fortæller Camilla Klitgaard Laursen, der er museumsinspektør og tovholder på udstillingen hos Den Hirschsprungske Samling.

Sanseligt og dynamisk

Det er på sæt og vis helt i Anton Melbyes ånd at prøve nye strategier af, for maleren var selv lidt af en rebel med flair for selviscenesættelse, fortæller Camilla Klitgaard Laursen, mens hun viser rundt på det bonede sildebensparket, der knirker for hvert et fodskifte blandt de flaskegrønne vægge og de opulente guldrammer.

»Han var en kontroversiel marinemaler på den måde, at han orienterede sig mod verden, og især Tyskland, Paris og Konstantinopel, selv om han var skolet af C.W. Eckersberg på Det Kongelige Danske Kunstakademi«, siger hun og forklarer, at museet længe har brygget på ideen om en podcast.

»Vi kunne godt tænke os at lave en anderledes lydguide til en udstilling. Vi har en traditionel audioguide, men den kan godt virke lidt monoton. Vi savnede noget, der var lidt mere sanseligt og dynamisk. Og her har podcasten et kæmpe potentiale«, fortæller hun.

Den nye podcastserie består af otte mindre dele på et par minutter hver, der er placeret i små lyttestationer, som man kan koble sig til med et par hovedtelefoner og derved lytte sig igennem historier om malerierne, kunstneren og hans samtid. Hvis man er skrap, henter man på forhånd podcasten og lytter fra sin egen mobil.

Formidling for de unge

Det er en formidlingsform, der på én gang støver den traditionelle se-på-og-læs-billedteksten-praksis af og samtidig en form, der går godt i spænd med særudstillingens kerne, nemlig de vilde malerier:

»I Melbyes billeder er der enormt meget lyd. Der er så meget havbrus, storm og dynamik, og derfor er der så mange dimensioner, som en podcast kan være med til at aktivere med for eksempel havlyde, bylyde og musik, der flyder sammen«, siger Camilla Klitgaard Laursen, der godt er klar over, at det er en hård nød at knække, når der skal formidles 200 år gammel guldalderkunst til den yngre generation.

»Den normale museumsgæst – kvinden på 65+, der er veluddannet, er ikke den eneste gæst, vi skal tilgodese«, siger hun, »de her nye metoder kan være med til at tilgodese en ny, yngre brugergruppe med andre behov og interesser«.

Havets melankoli og mystik

Stine Voigt de Klauman fra Københavns Radiobiograf fortæller, at de i udformningen af podcastserien blandt andet har været optaget af at indfange havet som stemning.

»Vi har prøvet at ramme en melankoli og en sanselighed i podcasten. Havet har jo helt naturligt også en dramatisk stemning over sig, og den ville vi gerne fange, uden at det kom til at larme i alt for mange retninger, for det er en fortælling, der er båret af interviews«, siger hun.