Fever Ray: ’Fever Ray’ (2009)

»Karin Dreijer Anderssons solodebut kunne have været et personligt mellemspil i en ny retning, men er endt med at være en kunstnerisk ambitiøs forlængelse af det musikalske spor, The Knife allerede har trukket gennem musikhistorien. Fever Ray er et sammenstød mellem futuristisk chokterapi og vintage synthesizer-tryghed«.

Fever Ray: ’Plunge’ (2017)

»Denne gang lyder hun som en seksuel vækkelse mellem smerte, nydelse og politisk omvæltning. De eksplosive rytmer drives frem af begær og melodisk lysere popstrategier. Mørket er der endnu. Det er bare et dark room under natklubben, hvor en glubende nysgerrig Fever Ray står klar til at erobre de forbudte lyster tilbage fra puritanerne og andrekonformt tænkende. «.

