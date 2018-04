40 gratis arrangementer i april: Der er meget mere at komme efter i Nordvest end lyserøde blomster Snart valfarter tusinder af mennesker til Nordvest for at se Københavns største instagramfænomen. Men i år skal de få øje på langt mere af bydelen.

»Vi vil gerne vise, at Nordvest kan tilbyde mere end blot at være en turistbegivenhed én gang i løbet af året. Faktisk har Nordvest et overflødighedshorn af sociale og kulturelle tilbud, der kendetegner Bispebjerg. Der er bare alt for få, der kender til dem«.

Sådan lyder det fra Torben Stig Hansen, da Ibyen fanger ham på telefonen i anledning af den lyserøde forårssensation, der altid finder sted på Bispebjerg Kirkegård. Sammen med makkerparret Mads Mazanti og Rasmus Petrussen fra iværksærksættertruppen Vibe & Tone står han bag KirsebærKaravanen, som er selve overskriften på det sammenskud af arrangementer, man som kirsebærtræturist kan opleve, når selfien er i hus.

Fra programmet Bogazici Performing Arts Ensemble: ’Lorca’s Tragicomedy’. Tyrkisk gæstespil Træfestival i Nordvest: Fejring af træerne i Nordvest med plantning af 16 træer Behov Pizza fylder 2 år. Bl.a. med gratis morgenkaffe og croissanter, uofficielt NV-mesterskab i pizzaæskespring-konkurrence, dj og cocktailbar vibetone.dk

KirsebærKaravanen rummer næsten 40 gratis begivenheder i april måned. For eksempel kan man tilslutte sig en guidet fremvisning af gavlmalerier, opleve det tyrkiske Arts Ensemble opføre teaterstykke om den spanske digter Federico García Lorcas liv eller være med til at plante 16 nye træer i anledning af en vaskeægte træfestival i Nordvest.

Iværksætteri på dagsordenen

Baggrunden for initiativet er ikke blot at skabe larm for hippe arrangementer i Nordvest. Vibe & Tone ønsker at realisere det kæmpepotentiale, som ligger i at bringe Nordvests mange ildsjæle sammen og på den måde opmuntre flere til at gå iværksættervejen:

»De forskellige gallerier, der i for den seneste tid har opdaget Nordvest og er flyttet herud, skal nok klare sig. Men lige nu er vi mest optaget af at skabe en iværksætteruddannelse for de utilpassede unge i Nordvest samt borgere fra det lokale jobcenter, som har en masse gode ideer, men ikke lige ved, hvordan man fører dem ud i livet. Dem vil vi gerne hjælpe, for deres potentiale bidrager jo i sidste ende også til kulturlivet i bydelen. Den kreative udvikling skal ikke komme af gentrificering alene«, siger Torben Stig Hansen.

Alle arrangementerne til KirsebærKaravanen løber til og med 2. maj.