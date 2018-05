Guide: Varm op til Mikkellers ølfestival med japansk sake, stærke tacos eller måske bare en bette øl Der er rig mulighed for at slukke tørsten i denne uge, der leder op til ølfestivalen Mikkeller Beer Celebration Copenhagen. Vi har samlet en håndfuld arrangementer, der spænder over alt fra spicy taco-challenge til banko og tarteletter.

I weekenden afholdes Mikkeller Beer Celebration Copenhagen for syvende gang, og byens barer og beværtninger sitrer allerede af iver.

Det er godt for alle dem, der ikke har noget imod at varme op til det årlige event med en lille appetizer eller for eksempel, ja, en bette øl.

Uanset om man har billet til det store arrangement i Øksnehallen 11. og 12. maj eller ej, er det i de kommende dage muligt at begive sig ud på det brusende ølhav. Ofte med en god lille snack ved sin side.

Start eventuelt tirsdagen på Mikkellers spisested Hyggestund i Viktoriagade, hvor der uddeles 100 gratis donuts med en skarp sidevogn a la Fernet Branca. Senere kan man svinge forbi den mexicanske tacobule La Neta på Nørrebrogade, for her er der nemlig mezcal-smagning på programmet fra kl. 16 og frem til kl. 17.30.

Onsdag går der Chili Klaus i den på selvsamme spisested, når der er taco-challenge med kokkens stærkeste salsa. Kan man undgå at gribe ud efter flasken i hele fem minutter efter synkning, er man sikret en plads på La Netas wall of fame.

Amerikansk øl eller sake

Torsdag bliver Mikkellers bar i Viktoriagade til amerikansk domæne. Fra kl. 13 kommer ølhanerne nemlig under kærlig behandling fra de tre bryggerier Other Half Brewing Company, Finback Brewery og Kane Brewing Company, der har fløjet 18 friske fadøl ind fra østkysten. Baren Mikropolis er også udsat for en overtagelse - det gælder her Hoof Hearted Brewing, der tilmed har en god portion gratis dåseøl med til de hurtige.

Har man mest af alt brug for en ølpause midt i den skummende atmosfære, kan man tage på Ramen to Bíiru Vesterbro og høre om japansk sake og bryggeprocesser mellem kl. 16 og 18. På Nørrebro serverer Ramen to Bíiru desuden et udvalg af nye retter hver dag til og med søndag fra middagstid.

Den første regulære festivaldag fejres ikke kun inden for murene i Øksnehallen. Fredag er der godt gang i den i Mikkellers kombinerede bar og butik Baghaven på Refshaleøen, hvor der lanceres ny øl i samarbejde med 2nd Shift Brewing, mens TRCVE Brewing Cerebral Brewing sørger for flasker, dåser og fyldte fustager.

Glade tømmermænd

Oven på en efterhånden lang uge kan det være tiltrængt at komme helt ned i gear. At smørrebrødsrestauranten Øl & Brød disker op med tarteletter og banko mellem kl. 18 og 22 kunne derfor næsten ikke være tilrettelagt bedre.

Det skulle da lige være den skarpe menu om søndagen, der med sikkerhed kan kan gøre tømmermændene glade: Hakkebøf med bløde løg og brun sovs - intet mindre.

Alle dage kan man roligt stille sulten på Mikkellers spisested Hyggestund. Her langes der burgere over disken mellem kl. 15-21.

Selve hovedarrangementet er så småt ved at være udsolgt. Det er dog stadig muligt at få billetter til første del af fredagens program.

Få et samlet overblik over alle ugens arrangementer her.

Mikkeller Beer Week. 11.-12. maj. Øksnehallen, Halmtorvet 11.