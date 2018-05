Stor udvidelse: Københavns Kommune gentager succesen med pluk-selv-blomsterhav langs vandet på Amager Hele syv hektar jord i området ved Selinevej på Amager Fælled dækkes af blomster i alskens skønne farver. Og du må plukke lige så mange blomster, du kan drømme om.

Den stort anlagte blomstereng på Selinevej blev sidste år så stort et hit blandt hovedstadens borgere, at Københavns Kommune nu har besluttet at gentage succesen. Ja, faktisk endda opgradere projektet.

FAKTA OM BYSKOVEN Den færdige skov kommer til at dække et område på omkring 14 hektar .

. Teknik- og Miljøforvaltningen planter i den forbindelse cirka 25.000 træer i området.

i området. Skovens indretning er udviklet i tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter.

er udviklet i tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter. Skoven bliver rekreativt udflugtsmål , som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter.

, som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter. Skoven bliver en del af den nye store Naturpark Amager , som er et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen.

, som er et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen. Skoven er en del af træprioriteringsplanen, som skal sikre, at der plantes 100.000 flere træer i København frem mod 2025 .

. Politikerne i Borgerrepræsentationen har fandt i 2017 finansiering til den første etape af skoven, mens finansieringen af skovens anden etape bliver en del af de løbende budgetforhandlinger i Københavns Kommune.

til den første etape af skoven, mens finansieringen af skovens anden etape bliver en del af de løbende budgetforhandlinger i Københavns Kommune. Skoven etableres på området ved Kalvebod Miljøcenter på Selinevej. Området bagved byskoven benyttes stadig til deponi og affaldssortering, hvilket kan ses, hvis man besøger området. Dette har dog ingen betydning for selve byskoven, da den bliver plantet i ikke forurenet jord. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Derfor kan Teknik- og Miljøforvaltningen nu meddele, at der igen i år bliver plads til en stor eng med pluk-selv-blomster i det område, der på sigt skal rumme en ny københavnsk byskov.

Området med blomster kommer i år til at bestå af et areal på hele syv hektar. Lidt af en udvidelse i forhold til 2017, hvor området ifølge kommunen dækkede ca. én hektar.

Man må dog lige væbne sig med tålmodighed, for blomsterne springer først ud fra medio juli og blomstrer derefter et stykke ind i august.

SKOVENS INDRETNING Lavskoven med mindre træer som skovæble og hassel Copenhagen Food Forest, der bl.a. vil rumme mirabeller, hyld og solbær og blive etableret i samarbejde med Byhøst og københavnerne Den Åbne Skov med arter som fyr og kirsebær, hvor der vil være fokus på læring i samarbejde med Københavns Naturskole Bytræsskoven med træarter som røn, platan og pil, der er kendt fra bymiljøet i København Egeblandskoven, hvor der vil blive brugt mange bevoksningstyper, træarter og buske som ribs, avnbøg, kvalkved og eg. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Find vej til blomsterengen

Ønsker du at besøge området, kan du tage cyklen gennem Kalvebod Fælled ad Fasanskovvej eller langs havneløbet forbi Sjællandsbroen mod Skrædderholmen, hvor Amagermotorvejen krydser havneløbet. Området ligger omkring 300 meter før motorvejen krydser vandet.

Det er også muligt at køre i bil til området via Selinevej.

Nedenstående kort viser vej til byskoven.