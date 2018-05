Kunstneren Lea Guldditte Hestelund har forvandlet Overgaden til et overjordisk sci-fi-univers fyldt med marmorskulpturer

Det summer ind med lykønskninger på Lea Guldditte Hestelunds telefon.

Hun scroller og smiler. Pakker telefonen væk igen. Hun har lige fået ’det treårige’. Hun fortæller det med et høfligt smil, stemmen er afdæmpet. ’Det treårige’, Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, som hvert år uddeles til en lille håndfuld kunstnere, som fonden anser som særligt talentfulde og væsentlige at støtte. Årets modtagere har næsten lige fået besked, da vi sætter os ved bordet. Et spisebord i træ i et lille køkken. Det har regnet hele morgenen, det er stadig overskyet, men små felter af formiddagslys er begyndt at falde ind gennem vinduet over køkkenvasken.

Vi er på udstillingsstedet Overgaden på Christianshavn på 1. sal. Lea Guldditte Hestelunds blik er fokuseret og hviler interesseret på mig, journalisten foran hende. Også selv om telefonen bliver ved med at lyse op med beskeder, opkald og notifikationer.

Neden under os breder Lea Guldditte Hestelunds første soloudstilling, ’Consumed Future Spewed Up As Present’, sig over det meste af stueetagen. Et overjordisk science fiction-lignende univers fordelt i tre rum. Udstillingen er et tanke- og fremtidslaboratorium, en totalinstallation, der undersøger, hvad en krop og et liv egentlig er. Lea Guldditte Hestelund siger:

»Det, som jeg er interesseret i, er en dekonstruktion af den såkaldt normaliserede krop. Hvad er den normaliserede krop overhovedet, og hvem bærer den? Det er også en dekonstruktion af de ting, vi anser som levende, og det, vi anser som dødt. For hvad vil det egentlig sige, at noget er levende eller dødt, og hvor er grænsen mellem de to?«.

Det lyder abstrakt, fordi det er abstrakt. Det er abstrakt og flygtigt at prøve at forstå Lea Guldditte Hestelunds kunst, men det er samtidig lige så konkret og tydeligt som det marmor, hun arbejder med. Forstå et kunstværk, og beskriv det i et sprog, der er dækkende, det er tæt på umuligt, det kan kun kunstværket selv. Alligevel gør vi et forsøg. Vi rejser os og går ud af køkkenet, ned ad den slidte trappe, ned i udstillingen.

I det første rum står to aflange hvide podier. Et af dem er beklædt med lammeskind. De inviterer til, at man sætter sig på dem. Måske er rummet en slags ankomstområde eller et venteværelse. Gulvet er dækket af et orange tæppe. Farven er så intens, at den nærmest vibrerer. På en bøjlestang langs den ene væg hænger nogle værker i læder. De ligner en slags fetichpræget seletøj. De hedder carriers, forklarer hun.

»Den her, den er min«. Hun rækker ud efter en cremefarvet carrier med nitter og slæb.

»En carrier er en slags sele eller uniform. De carriers, som hænger her, er lavet til nogle specifikke kroppe. De er lavet til min familie. Både min blodfamilie og min valgte familie. For mig ligger der rigtig, rigtig mange historier i dem. De har en funktion alle sammen, og de kunne godt minde om en slags workwear. Men de er også en beskyttelse. Og så kan de også ses som bærere eller beholdere«.

Bærere, hvad vil det sige?

»Det at være bærer er rigtig mange ting. Man kan være bærer af en virus, man kan være en beholder af viden, og som kvinde bærer man sine børn«.

Kan man også se dem som en slags tilføjelse til, eller forlængelse af, de kroppe, som har dem på?

»Ja, det kan man absolut. Men de er flertydige i deres karakter. De kan både ses som noget, der åbner kroppen, og noget, der beskytter og lukker noget inde«.

Draget af fortællinger

For enden af det andet podie ligger fire bøger. De er smukt indbundet i læder i forskellige farver og har et segl trykt udenpå. Teksten i bøgerne er udformet som en række vidneudsagn fra ansatte og besætningsmedlemmer på et rumfartøj kaldet ’Det Sekstusinde Skib’. De ansatte i teksten befinder sig i en fjern fremtid, og deres arbejdsgiver er en unavngiven organisation, en striks én, fornemmer man. De er blevet sendt af sted på skibet, ud i rummet for at studere, beskrive og holde øje med en række sælsomme eksistenser i marmor, der er blevet fundet på planeten Nyopdagelsen. På et tidspunkt bliver alt liv på skibet tilsyneladende udslettet, kun genstandene bliver tilbage. Skibet er blevet forvandlet til raritetskabinet af livsformer, et forstenet museum fra fremtiden.

Det er forfatteren Olga Ravn, der har skrevet teksten, som i slutningen af maj udkommer som romanen ’De ansatte’. Lea Guldditte Hestelund rakte selv ud til Olga Ravn og spurgte, om ikke hun kunne tænke sig at skrive en tekst til udstillingen. Det ville hun gerne, og teksten voksede sig hurtigt op på over 100 sider; den blev til en roman. Mødet med Olga Ravn udmøntede sig samtidig i et langt mere inspirerende og givtigt samarbejde, end nogen af dem lige umiddelbart havde regnet med, fortæller Lea Guldditte Hestelund.

Hvad er den normaliserede krop overhovedet, og hvem bærer den?

»Der skete bare et eller andet. Det føltes virkelig rigtigt. Olga havde fire forskellige forslag til en tekst til at begynde med. Et af dem var ideen om teksten som omhandlende en besætning af tidligere ansatte på ’Det Sekstusinde Skib’, der afgiver vidneudsagn til home base. Den idé, syntes jeg, var helt fantastisk«.

Efter deres første møde kom Olga Ravn på besøg i Lea Guldditte Hestelunds atelier. Lea Guldditte Hestelund viste nogle af de marmorskulpturer, hun gik og arbejdede på, og som skulle med på udstillingen. Derefter skrev Olga Ravn de første fem vidneudsagn. Lea Guldditte Hestelund blev så rørt, at hun »stortuder«, da hun læste dem første gang.

»Det var så umiddelbart et møde, Olga havde haft med mine ting. Og hun var i stand til at italesætte det møde i et sprog, jeg ikke havde oplevet før. Hun så og følte noget omkring de her genstande, som var anderledes end alt andet. Det var meget smukt«.

Lea Guldditte Hestelund har altid været draget af fortællinger. Hvad end de er ord på papir, fysiske fiktioner hugget i marmor og installeret i rum eller udtrykt med hendes egen krops sener og muskler, som hun gjorde det med sin afgangsudstilling fra Kunstakademiet i 2015. Her skabte hun fitnessredskaber som kettlebells og vægtskiver i marmor, og hun modellerede sin egen krop ud fra den græske billedhugger Myrons ikoniske statue ’Diskoskasteren’.

Afgangsværket var en kritik og diskussion af den vestlige verdens kropsidealer og just do it-dikterende fitnesskultur, og det krævede syv måneders hård diæt og intens styrketræning for at få hendes krop til at ligne den græske statue.

»Det har taget mig cirka to år at komme ud af det værk, rent psykisk. Sådan en krop kan hurtigt blive et fængsel at være i. Det tog mig lang tid at kunne spise normalt igen, også fordi der var mange ting, min krop simpelt hen ikke ville have efter at have været på diæt så længe«.

Hvorfor var du villig til at presse dig selv i så meget for at skabe det værk?

»Når jeg går i gang med et projekt, må jeg give mig selv lov og råderum til at tænke den ultimative version eller ønskeversionen af en eller anden idé. Og hvis jeg først har set ønskeversionen af en idé for mig, har jeg virkelig svært ved at finde mig i at skulle gå på kompromis med den«.

»Det handler om en forventning til mig selv. For den der følelse af at stå med noget og så tænke, at det her kunne jeg godt have gjort mig mere umage med, den kan jeg ikke deale med«.

Charlotte Hansen

Ligesom kompromisløsheden har glæden ved fortællinger også altid været til stede i Lea Guldditte Hestelunds liv. Hendes egen fortælling begynder i Esbjerg. Der bliver hun født i 1983, og der vokser hun op. Begge hendes forældre arbejder som skolelærere. Billedkunst er ikke »en grundsten« i Lea Guldditte Hestelunds opdragelse, og museer og udstillinger er mest noget, familien besøger, når de tager på ferie. Men bøger og historiefortælling, at læse og få læst højt, fylder meget. Det er et hjem med »en stor nysgerrighed på verden og på mennesker«, forklarer Lea Guldditte Hestelund.

Hvis vi ikke kan forestille os andre eller sætte os i andres sted, hvordan skal vi så kunne møde dem?

Da Lea Guldditte Hestelund er omkring 8 år, begynder hun at skrive sine egne små noveller og historier. Nogle af dem indtaler hun også på sin båndoptager, og historierne handler ofte om de genstande, hun omgiver sig med derhjemme, på sit værelse.

»Jeg navngav faktisk også min båndoptager. Den var fuldstændig som en eksistens for mig. Det, synes jeg, er et ret morsomt sammenfald, når jeg tænker over det nu«.

Hvad hed den?

»Charlotte Hansen«.

Charlotte Hansen?

»Noget så eksotisk som Charlotte Hansen, ha ha ha. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg lige kom på det navn. Men jeg kan huske det tydeligt, for jeg lavede en sang til den. Eller til hende, er det vel. Som jeg selvfølgelig også indspillede. Hvor jeg sang det der Charlotte Hanseeen,Charlotte Hanseeen, igen og igen«.

Tænkte du over dengang, hvorfor du godt kunne lide at skrive og indtale historier, ligesom omgive dig med dem?

»Nej, det var ikke noget, jeg tænkte over. Men jeg har tænkt over det nu, i forhold til det, der er sket med min kunstneriske praksis inden for det sidste halvandet år. At jeg har behov for et narrativ til at danne ramme om mine værker, og her mener jeg ikke et skrevet narrativ, men et, der skabes igennem objekterne. At skabe fysiske fiktioner«.

Hvorfor er det spændende?

»Fortællinger er med til at situere os i verden og skabe en forståelse af os selv og en forståelse af de mennesker omkring os. Hvis vi ikke kan forestille os andre eller sætte os i andres sted, hvordan skal vi så kunne møde dem? Jeg tror faktisk på, at fortællinger er livsnødvendige«.

Hvordan livsnødvendige?

»Fiktioner og forestillingsevne giver jo både alternative bud på, hvordan vi kan leve og være sammen. Fiktioner er tankeeksperimenter. Og hvis vi ikke laver dem, stagnerer vi. Videnskaben gør i øvrigt lidt det samme. Der bliver jo nødt til først at være en fantasi og en idé om noget, som ikke findes i forvejen, før der bliver genereret ny viden. Før vi kommer nogen vegne«.

Kunsthistorisk tour de force

Mens Lea Guldditte Hestelund går i gymnasiet i Esbjerg, begynder hun første gang at male. Hun gennemgår med egne ord lidt af en kunsthistorisk tour de force og prøver kræfter med en ny stilart cirka hver 14. dag.

»Jeg eksperimenterede med surrealisme, så kubisme, så ekspressionisme, alle store kanoner og navne, jeg nu lige faldt over. Det var også sådan noget med at male med fingrene og alt muligt, ha ha, det var helt skidt. Men altså, det var jo en begyndelse. Jeg havde ikke selv arbejdet med billedkunst før,så da jeg først kom i gang med det, havde jeg bare lyst til at prøve en hel masse ting af«.

Efter gymnasiet flytter Lea Guldditte Hestelund til København. Hun får job hos mediekoncernen Aller, hvor hun arbejder de næste seks år. Hun skriver for Vi Unge, laver modeserier for magasinet Bazar og bliver efterfølgende musikredaktør på magasinet Mix. Sideløbende med arbejdet som skribent og redaktør søger hun ind på Kunstakademiet i København. Hun får et afslag. Og så et afslag mere. Og så et mere. Men afslagene er ikke noget, der falder tungt.

»De første par gange tog jeg det ikke så meget til mig. Også fordi jeg stadig selv var uklar omkring, hvad jeg egentlig ville med det. Jeg søgte bare«, forklarer hun.

Først da Lea Guldditte Hestelund siger sit job op hos Aller og begynder på kunstforskolen Spektrum på Islands Brygge, sker der for alvor noget.

»Det betød utrolig meget pludselig at have kolleger, folk, der ville det samme, omkring mig, og jeg udviklede mig sindssygt meget i det år«, siger hun.

Lea Guldditte Hestelund bliver optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi i femte forsøg, i 2009. Hun indsender nogle fotografiske værker og eksperimenterer videre med fotografiske skulpturer i den første tid på studiet. Men det er først, da hun kommer på udveksling på kunstakademiet i Düsseldorf i 2012-13, at hun opdager et materiale, der for alvor taler til hende. Marmor.

»Jeg blev dybt fascineret af det. Den modstand, der ligger i materialet. Sten er virkelig en urkraft at arbejde med. Da jeg begyndte at arbejde med marmor, følte jeg, at jeg fik sagt det, jeg gerne ville sige, mere præcist. Jeg oplevede også, at det blev modtaget sådan. Kunst er jo en kommunikation på den måde. Det er det, man ønsker. Eller det er i hvert fald noget af det, jeg ønsker med mit arbejde. At kunne gå i diskussion og dialog med omverdenen i et andet sprog«, siger Lea Guldditte Hestelund.

Andre former for liv

Vi er nået til det næste rum i udstillingen. En pyramideformet korridor, en slags transithal med snærende hvide vægge, lysstofrør i loftet og det orange tæppe under os. Der er en duft herinde, som er svær at kategorisere. Det ene øjeblik frisk og vasketøjsagtig, det næste skarp og parfumeret.

Duften er skabt specielt til udstillingen og skal gøre beskueren bevidst om sin egen tilstedeværelse i rummet, have en rensende og beroligende effekt, forklarer Lea Guldditte Hestelund.

Vi går videre ned gennem korridoren og når til udstillings inderste, sidste rum. Her stopper det orange tæppe og bliver erstattet af et gråmalet vinylgulv. Her bor udstillingens marmorgenstande.

Nogle af dem ligger i klynger på store farverige skind, der ligger som pink og orange vandpytter på gulvet. Andre hænger fra loftet i læderseler. En ligner et fossil, en anden ligner en lyserød benprotese. Andre ligner små pupper.

Fælles for dem alle er, at de virker sært amorfe. På én gang helt faste og afgrænsede i deres marmorform, men alligevel, som om de hele tiden er ved at springe ud og forvandle sig til noget andet.

Vi sætter os på hug foran en genstand, der ligger og hviler på et lille skriggult skind. Den ligner strudseæg, der er dyppet i koboltblå farve.

Er der en bevidst pointe i, at genstandene er så svære at afkode og få greb om, spørger jeg.

»Ja, bestemt. Genstandene er hele tiden i en form for flux. Og det er du jo også selv, fordi du skal flytte dig rundt i rummene for at kunne kigge på dem. Nogle steder skal du bukke dig helt ned for at se genstandene ordentligt, andre gange betragter du dem oppefra. Så der opstår hele tiden forskydninger, hvilket de farvede vinylgulve herinde for eksempel også bidrager til. Og den bevægelse, den krops- og sanseforvirring, arbejder jeg meget med«.

Alle marmorgenstandene har navne. ’Conidia NS_03A2’, ’Argyle PR_05A2’, ’Mantodea CM_04B4’, ’Lyrva CM_05B4’ for eksempel. Nogle er opkaldt efter stjernebilleder, nogle efter insekter. Andre har Lea Guldditte Hestelund selv fundet på. Men de er alle sammen levende i en eller anden form, forklarer Lea Guldditte Hestelund. Eller på vej til at blive det.

»Diamantæggene derovre er for eksempel i en slags venteposition, på vej til at blive klækket«.

Lea Guldditte Hestelund rejser sig og gestikulerer i retning af to krystalformede skulpturer i blank rosa marmor.

»Mens ’Gob’ her er meget levende for mig«, siger hun og griber fat om en kridhvid mat genstand i en sort sele, der er spændt fast til loftet. Den ligner en baby, som den hænger der og gynger. Eller måske en halv donut?

»Jamen det synes jeg er smukt, hvis du ser ’Gob’ sådan!«. Lea Guldditte Hestelund bryder ud i et grin.

»Du er ikke den første, der synes, genstandene ligner mad. I den her udstilling er der jo mit narrativ og min opfattelse af genstandene, så er der Olgas historie, som er et litterært lag, og så er der de historier, som publikum selv skaber. Så der opstår hele tiden en masse lag af historier og liv«.

Hvad mener du mere specifikt med, at genstandene er levende for dig? Hvordan mærker du det?

»Det er en særlig form for tilstedeværelse, de har. Jeg fornemmer, at disse objekter besidder en viden og en tid, som vi mennesker ikke gør. Marmor er jo også fascinerede på den måde, fordi det har eksisteret millioner af år før os, og det vil sandsynligvis overleve os mennesker ud i fremtiden. Og derfor er det også meget bevidst, at jeg prøver at skabe den her desorientering, hvor man ikke rigtig kan tidsangive genstandene. Hvornår levede de? Lever de nu? Er nogle af dem døde?«.

»Marmor har jo et meget langsomt liv. Og man må kunne se ud over vores gængse tidsopfattelse og opfattelse af, hvad et liv er, hvis man skal forstå marmoret og forstå de her genstande. Det er ikke, fordi jeg forventer, at mine skulpturer lige pludselig rejser sig op og siger noget. Det er en anden livsform, de har. Som vi mennesker måske ikke helt kan begribe, fordi den er anderledes end vores egen måde at være levende på«.

