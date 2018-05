Københavns nye madmarked: »Alle de ting, vi gerne ville lave på Papirøen, men som vi ikke havde plads til, kan vi nu realisere herude« Nu er det slut med at sørge over lukningen af madmarkedet på Papirøen. Byens nyeste madmarked, Reffen, slår dørene op fredag. Og med åbne kreative værksteder og 54 nye stadeholdere er det mere end bare Papirøen II, siger stedets direktør.

Asfalten klistrer stadig, og en mild havbrise blæser ind over Refshaleøen, da Ibyen besøger Reffen to uger før den officielle åbning 18. maj.

Men trods den muntre stemning, der er herude mellem de gule, grønne, røde og blå containere, hvor håndværkere rumsterer rundt på det næsten 10.000 kvadratmeter store område, er der fortsat relativt langt til det kulinariske festfyrværkeri, som altså planmæssigt skal fyres af fra i dag, fredag.

Her skal byens nye madmarked nemlig stå klar til at stille både sulten og savnet hos de mange besøgende, der har hungret efter Copenhagen Street Food, siden madmarkedet lukkede på Papirøen i december 2017. Og det skal fejres. Weekenden ud står den på åbningsfest med aktiviteter og koncerter alle dage.

Info om Reffen Reffen åbner officielt 18. maj. Herefter har madboderne åbent kl. 11-21 hver dag. De kreative værksteder er åbne 12-20. Barerne skænker for sidste gang kl. 22. Refshalevej 167A, Kbh. K www.reffen.dk

Men markedet bliver langtfra en gentagelse af Papirøen, for kun én af Reffens 54 stadeholdere er en genganger. Det fortæller Dan Husted, der er kreativ direktør for Reffen og også en af stifterne af Copenhagen Street Food på Papirøen.

»Da vi skulle lave Reffen, valgte vi at sige nej til gamle stadeholdere fra Papirøen, fordi vi gerne ville have fornyelse. Hvis du kom herud i de nye omgivelser, og du bare kunne smage den samme mad, som du har smagt de sidste 4 år ude på Papirøen, tror jeg, at du ville blive skuffet som gæst«, siger han.

Mellem madboder fra alverdens lande lægger Reffen også kvadratmeter til en række værksteder for unge iværksættere, der gerne vil have et sted at starte egen virksomhed op. Områderne på Reffen tæller blandt andet et glaspusteri, en tatovør, et skateboardværksted, hvor unge kan hænge ud og nørkle med diverse reparationer mellem turene på skatebanen, et cykelværksted, en tøjbiks med kluns fra Berlin, en bod, der laver t-shirts og læderjakker af aflagt materiale fra tøjindustrien og et værksted, hvor brugte plastflasker omformes til fliser og skåle.

Reffen skal ud over madmarked nemlig også være et springbræt, hvor kunsten og mulighederne får frit spil, mener Husted. Og når en iværksætter føler sig veletableret og får vokseværk, er det på tide at rykke videre. For Reffen skal give plads til de nye aktører, det er nedskrevet i en forretningsplan, og på den måde bliver der over årene en naturlig udvikling i områderne. Det samme gælder madboderne, siger han.

»Vi vil gerne have, at gæsterne får en oplevelse af, at Reffen hele tiden forandrer sig og ikke stagnerer. Det er ikke et storcenter, hvor der ligger en McDonald’s, en Burger King og en TacoBell, og så er det dét. Hvis et marked bare bliver frosne kyllingelår og kedelige pomfritter ovre i hjørnet, er der god chance for, at det ikke kommer til at fungere«.

Værksteder åbne for alle

Udvalget af værksteder afslører, at en af grundtankerne bag Reffen er genbrug.

Derfor består flisebelægningen i ’gulvniveau’ af restpartier af sten fra Papirøen, som blev afløst af asfalt, når de ikke rakte længere. Reffen kommer altså på sin vis til at ligne sin forgænger, og når man før har lavet en succes, vil sammenligninger være uundgåelige, fortæller Dan Husted. Alligevel bliver Reffen anderledes på flere punkter.

»Alle de ting, vi gerne ville lave på Papirøen, men som vi ikke havde plads eller tid til, kan vi nu realisere herude på Reffen. Her har vi så meget plads, at vi sprænger rammerne for, hvad vi lavede på Papirøen«.

Selv om der er byggeplads over det meste af området, har de første allerede kastet sig over områdets muligheder. En flok drenge i skatertøj kommer ud af en af containerne og sætter sig ved et bordbænke-sæt, der står på et gruset, uasfalteret underlag. Det er unge fra produktionsskolen Afuk, og med havudsigten og skaterampen i baggrunden giver drengene sig til at nørkle med noget, der senere viser sig at være et stort udskåret træskilt med teksten ’Afuk Skate Shop’. Ikke langt derfra ligger røde plastikrør snurret sammen som en bunke hulahopringe, og to pakker Rockwool passerer forbi på to sæt stærke lårmuskler.