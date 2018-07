Top 10 i biografens kølige mørke: Monsterfilm og musical hitter i heden Hvis man vil væk fra heden og ind i airconditioneret mørke, så er der masser af nye film netop nu i landets biografer. Især hvis man er fan af action.

Sommerferien er måske ikke lige umiddelbart højsæson for biografgængere, men når det er så varmt som i disse dage, kan det jo være meget rart og tiltrængt med lidt aircondition, bløde velourstole og en mørk biografsal.

Der er tilsyneladende allerede en del, som har benyttet feriedagene til at undslippe heden og set en af sommersæsonens biograffilm.

Vi har her samlet de 10 mest populære film fra sidste weekend og tæller ned til nummer 1.

10. 'Den Skyldige'

Hører man til dem, der synes, at sommeren midt i al sin bovlamme agurketid byder på alt for lidt drama, tja, så kunne man med fordel give sig i kast med den danskproducerede 'Den Skyldige'. »Et nervepirrende pletskud af en dansk spændingsfilm«, sådan lød overskriften på den femhjertede anmeldelse i denne avis. Jacob Cedergreen spiller politimanden Asger, der sidder ved 112-telefonen og takket være et skrækkeligt opkald pludselig må redde en kvinde fra hendes mand, som har bortført hende. Det er ikke kedeligt. Det er heller ikke tilfældigt, at filmen vandt publikumsprisen på Sundance i år.

Kilde: 20TH CENTURY FOX

9. 'Deadpool 2'

Hvis man endelig vil i biografen for at se adventure og action-film, kan det være et problem at vælge blandt det enorme udbud lige for tiden. Et bud under bæltestedet kunne være superheltefilmen 'Deadpool 2, som handler om den politisk ukorrekte antihelt, Deadpool, og hans forsøg på at samle et hold af mutanter til at bekæmpe den onde skurk Cable. Læg dertil et arsenal af platte dickjokes, nærkampe i slowmotion og et metaplan, hvor filmen latterliggør sig selv - det er trods alt mere vittigt end at pleje sin tan på et strandtæppe.

8. 'Landet af glas'

Danske fantasyfilm findes ikke i metermål i biffen, men 'Landet af glas' gør sit for at lave om på den tendens. Filmen, der er lavet af børne-tv-duoen Marie Rønn og Jeppe Vig, kombinerer et magisk elver-univers med tunge spørgsmål om sorg. Det bliver aldrig så urovækkende for drengen Jas og vennen Isak, at børnene på den anden side af lærredet får for meget. Vi er mere i familie med eventyrfilm som 'Ronja Røverdatter' og 'Det gyldne kompas'.

7. 'Sicario 2: Soldado'

Forløberen til denne action-thriller blev nomineret til en Oscar i 2015. Så er det ligesom på plads. I toeren kæmper to amerikanske agenter fortsat en hård kamp mod mexicanske narkokarteller ved den amerikansk-mexicanske grænse. Da agenten Alejandro kidnapper en kartel-datter eskalerer konflikten i et krigerisk morads hinsides al lov og orden:

»You wanna see this thing through?«, som agenten spørger. »I'm gonna have to get... dirty«.

Med et ondt og sort tekno-soundtrack fra den islandske komponist Hildur Gudnadottir får skæbnefortællingen et attraktivt lydspor, der uden problemer får dig til at glemme alt om tørke og sollys.

6. 'Ant-Man and the Wasp'

Ant-Man and the Wasp, der er en efterfølger til 'Captain America: Civil War', er en superheltefilm i den lettere ende, hvor man finder mere finurlighed, humor og flere seje, farvede dragter end i den sortrandede 'Sicaro 2: Soldado'. Til gengæld er der nok de samme doser tempo at finde i filmen, hvor man følger Marvel-universets mindste, men bomstærke superhelt Myremanden i et drama, der blandt andet skal afgøre, om helten vil være familiefar eller en god superhelt. Meeen, nogen skal jo nakke skurken...

5. 'Skyscraper'

Og der er mere steroid action! I destilleret form endda. Man tager muskelbundet The Rock og smækker ham ind i et brændende højhus i Hong Kong i selskab med skrupelløse terrorister. Så får man altså action i sin reneste form. På femte pladsen kan man smage på alle actiongenrens ingredienser, og det virker efter sigende ganske effektivt målt på mængden af sved i håndfladen hos Kim Skotte, der dog kun var ude med to hjerter til denne Hollywood-basker.

Lidt patriotisme kan det imidlertid blive til for os herhjemme, idet den danske skuespiller Roland Møller er på rollelisten som badass lederskurk.