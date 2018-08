Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Inden koncert med Roger Waters: Den anmelderroste singer-songwriter Jonathan Wilson giver gratis intimkoncert i København Lige for tiden er Jonathan Wilson på turné som guitarist i Roger Waters band, der spiller i Royal Arena på fredag og lørdag. Jonathan Wilson er dog også selv et stort navn i visse kredse, og har imponeret musikkritikere og publikum verden over. På torsdag bruger han sin turné-fridag på en gratis intimkoncert i musikbutikken Sound Station på Frederiksberg.

Når Pink Floyd-legenden Roger Waters spiller i Royal Arena både fredag og lørdag aften er han selvfølgelig ikke alene på den store scene. Med sig har han sit turnéband, der både tæller flere guitarister og pianister såvel som en trommeslager og en saxofonist. Et af bandmedlemmerne er den amerikanske guitarist Jonathan Wilson, der også selv skriver, producerer og udgiver sange, når han altså ikke lige er på turné med den gamle Pink Floyd-stjerne. Jonathan Wilson bor i Los Angeles og er fra flere sider blevet udråbt til at være et af tidens mest lovende navne inden for singer-songwriter-genren. Tidligere på året udgav han sit fjerde soloalbum 'Rare Birds', der af Politikens anmelder Kim Skotte blev belønnet med topkarakteren seks hjerter og betegnet som et både »ekstremt ambitiøst og voldsomt flyvefærdigt album«. Læs også: 6 hjerter: Brian Wilsons arvtager har lavet et ekstremt ambitiøst og voldsomt flyvefærdigt album Wilson har desuden og med ligeledes stor succes produceret for folk som Father John Misty, Conor Oberst og Bonnie 'Prince' Billy. På torsdag kan du komme helt tæt på Jonathan Wilson, når han lægger vejen forbi musikbutikken Sound Station kl. 16-18. Her giver den anmelderroste sanger og guitarist en akustisk intimkoncert og signerer efterfølgende plader. Arrangementet er gratis, og Sound Station sørger for kolde øl. Politikens Kim Skotte var som nævnt meget imponeret over Jonathan Wilsons seneste album, og i sin seks-hjertede anmeldelse skrev han blandt andet, at albummet er en »en opdagelsesrejse, jeg ikke kan forestille mig, jeg vil blive træt af det første lysårs tid eller to«. Jonathan Wilson instore-koncert og signering. Sound Station, Gl. Kongevej 94, Frederiksberg.