Golden Days 2018 går bagom forskønnelsen og fokuserer på historiens skønhedspletter Den kulturhistoriske festival Golden Days indtager hovedstadsområdet 7.-23. september og handler i år om 'Historiens B-sider'. Programmet byder på mere end 200 arrangementer kurateret ud fra syv spor: arkitektur, kunst, musik, film, litteratur, scenekunst og samfund.

I løbet af de seneste år har en væsentlig del af den offentlige debat handlet om 12-talspiger og -drenge, perfekthed, præstationsangst, fotofiltre og nulfejlskultur - alt sammen en del af det såkaldte 'præstationssamfund'.

Men præstationssamfundet er næppe et nyt fænomen - historien er nemlig fuld af forsøg på forskønnelse, filtre og forbedring.

Og netop de mange fraklip og fodfejl bliver nu gravet frem fra de nederste skuffer og belyst helt uden filter, når den kulturhistoriske festival 'Golden Days 2018 - Historiens B-sider' om lidt løber af stablen.

Festivalen foregår 7.-23. september i København og omegn og byder på mere end 200 arrangementer inddelt i de syv programspor: litteratur, arkitektur, musik, film, kunst, scenekunst og samfundsstof. Der er således både foredrag, film og fester på programmet og også byvandringer, banko og koncerter.

Ideen er at vende vrangen på historien og sætte spot på skønhedspletter, fodnoter, missing links og andre former for b-sider gennem historien.

»Vi siger, at vi skal kunne lære af historien, så vi ikke gentager den. Men hvordan gør vi det, hvis vi gang på gang forskønner og retoucherer vores fælles historie?«, spørger festivaldirektør Svante Lindeburg retorisk i introduktionen til programmet.

Ibyen har kigget programmet igennem og bringer her et mindre udpluk af ting, man kan opleve under festivalen.

DRs hemmelige pornosamling

I DR Byens kælder gemmer der sig 20 forskellige pornografiske sort-hvid stumfilm fra starten af det 20. århundrede og før frigivelsen af billedpornoen i Danmark (1. juli 1969).

Lørdag 22. september kan du se de tidligere fordækte og forbudte filmklip fra DRs hemmelige arkiver og samtidig få en indføring i pornoens historie og udvikling frem til i dag ved historiker og forfatter Thomas Oldrup.

Derudover vil Caroline Due fra P3-dokumentaren 'Ægte Porno' fortælle om sine oplevelser fra både foran og bagved kameraet, hvor hun har både instrueret og medvirket i feministisk porno med et budskab.

DRs hemmelige pornosamling. Lørdag 22. september kl. 15-17. Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K. Gratis adgang.

Musikbako - Musikhistoriens B-sider

På de fleste - også store - plader findes der udover de uforglemmelige hits også et eller flere oversete numre.

Til musikbanko i Absalon torsdag 13. september er tallene skiftet ud med disse gemte musikskatte som eksempelvis Beatles' 'The Night Before' og ABBAs 'Angel Eyes' - og får du pladen fuld kan du vinde fangear og plader med B-sider.

Det koster 30 kr. i entré (i forsalg eller i døren, hvis der ikke er udsolgt) plus 10 kr. per plade.

Musikbanko - musikhistoriens b-sider. Torsdag 13. september kl. 20-22. Absalon, Sønder Boulevard 73, Kbh. V.

Bagsider på SMK

SMK vender vrangen ud på den sædvanlige museumspraksis og udstiller værker, hvor bagsiden af lærredet har en særlig funktion og historie.

Bagsiden af billedet gemmer nemlig ofte skitser og afprøvende penselstrøg, der kan afsløre værkets historie og tilblivelse.

Udstillingen kører på SMK fra 8. september og helt frem til 10. marts, men i anledning af Golden Days Festival viser museumsinspektør og seniorforsker Eva De La Fuente rundt og fortæller om de rå og uploerede bagsider over et glas vin 12. og 19. september (160 kr.).

Særomvisning i udstillingen 'Bagsider'. Onsdag 12 og 19. september kl. 17-18. Statens Museum For Kunst, Sølvgade 48-50, Kbh. K.

Slow - en aften om det glemte

Glyptoteket tyvstarter festivalen torsdag 6. september og dykker ned i glemte mysteriekultrer, tabte skriftsprog og farveforskning, der har medført et nyt syn på antikken (de skulpturer, vi altid har troet var rene og hvide var i virkeligheden fyldt med farver) og undersøger, hvordan kunst er blevet brugt til at skrive og omskrive historien.